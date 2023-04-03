Жители ЯНАО попросили водителей поднять стоимость на поездки в такси

Пассажиры предложили увеличить стоимость на услуги такси на 20-25% Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) просят поднять цену на поездки в такси. По мнению ямальцев, написавших об этом в соцсетях, водители возят пассажиров по заниженной стоимости.

«Хочу обратиться к таксистам г. Надыма, которые работают по inDrive. На сегодняшний день, я считаю, что эти уважаемые водители возят пассажиров по заниженной стоимости. Очень много негативных откликов они получают в Надымских группах в соцсетях от этих же пассажиров. Я предлагаю повысить цены на 20 — 25% и зафиксировать минимальную ставку в 130 рублей вместо обычных 100 рублей», — написал Матвей Файзуллин.

Автор аргументировал это тем, что за год цены на продукты и топливо выросли до 15%, и призвал увеличить стоимость на услуги такси с 5 апреля. Такое предложение собрало негативные отзывы горожан, которые в ответ предложили принципиально не ставить цену выше 100 рублей.

«Уважаемые пассажиры, предлагаю с 05.04.2023 года с утра не повышать цену на такси выше 100 рублей! Не соглашаться на поездки от 130 рублей и выше! Пассажиры тоже хотят кушать, для них тоже подняли цены. За 30 рублей можно булку хлебушка купить», — ответила Ника Сергеевна. «Сто рублей — это нормально, а если вам не нравится, то по 150 рублей катайтесь сами», — добавила Анжелика Денисова.

Ранее таксисты в ЯНАО объяснились за повышение цен на такси. Водители сообщили, что повышают стоимость на поездки из-за марки авто и комфортных условий.

