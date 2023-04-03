«СИБУР» привлек футболиста Сычева для отбора детей в спортшколу ХМАО

«СИБУР» привезет в Нижневартовск (ХМАО) известного футболиста, бывшего игрока «Локомотива» и российской сборной Дмитрия Сычева. Пресс-служба предприятия сообщила, что спортсмен проведет отбор детей в «Школу футбола».
«16 апреля в Нижневартовске пройдет отбор в „Школу футбола“, организованную компанией „СИБУР“. В просмотровых тренировках примет участие куратор проекта, известный российский футболист Дмитрий Сычев», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе.
Сычев проведет тренировки и выберет шесть юных талантов 12-13 лет. Летом ребята, прошедшие отбор, отправятся в спортивный лагерь в Нижегородской области. В течение двух недель подростки будут тренироваться под руководством звезд российского футбола. Также организаторы подготовили для детей познавательную программу, в которую входят мастер-классы и экскурсии.
Ранее URA.RU писало, что «СИБУР» выделит более двух миллионов рублей на строительство экопарка в Нижневартовске. Власти города выиграли конкурс «Формула хороших дел», проводимый компанией.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.