Жена челябинского губернатора проведет «Тотальный диктант»

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина станет голосом «Тотального диктанта» на площадке Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В социальных сетях она пригласила всех желающих присоединится к акции.
«Друзья, пора проверять свое знание русского языка! Я приглашаю всех 8 апреля в ЮУрГУ! В этот день во всей стране пройдет „Тотальный диктант“. Я выступлю в роли диктующего», — написала Ирина Теклер в своем telegram-канале.
По словам первой леди региона, суть акции заключается в проверке уровня своих знаний русского языка жителями. Все результаты диктанта будут анонимны.
Всего в Челябинске будет работать несколько площадок, на которых жители смогут написать диктант. Одной из них станет главный корпус Челябинского государственного университета. Диктором там станет ректор вуза Сергей Таскаев.
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