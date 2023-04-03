Жена челябинского губернатора проведет «Тотальный диктант»

04 апреля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер продиктует текст «Тотального диктанта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина станет голосом «Тотального диктанта» на площадке Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В социальных сетях она пригласила всех желающих присоединится к акции. «Друзья, пора проверять свое знание русского языка! Я приглашаю всех 8 апреля в ЮУрГУ! В этот день во всей стране пройдет „Тотальный диктант“. Я выступлю в роли диктующего», — написала Ирина Теклер в своем telegram-канале. По словам первой леди региона, суть акции заключается в проверке уровня своих знаний русского языка жителями. Все результаты диктанта будут анонимны. Всего в Челябинске будет работать несколько площадок, на которых жители смогут написать диктант. Одной из них станет главный корпус Челябинского государственного университета. Диктором там станет ректор вуза Сергей Таскаев.

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина станет голосом «Тотального диктанта» на площадке Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В социальных сетях она пригласила всех желающих присоединится к акции. «Друзья, пора проверять свое знание русского языка! Я приглашаю всех 8 апреля в ЮУрГУ! В этот день во всей стране пройдет „Тотальный диктант“. Я выступлю в роли диктующего», — написала Ирина Теклер в своем telegram-канале. По словам первой леди региона, суть акции заключается в проверке уровня своих знаний русского языка жителями. Все результаты диктанта будут анонимны. Всего в Челябинске будет работать несколько площадок, на которых жители смогут написать диктант. Одной из них станет главный корпус Челябинского государственного университета. Диктором там станет ректор вуза Сергей Таскаев.