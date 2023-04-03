03 апреля 2023

Жена челябинского губернатора проведет «Тотальный диктант»

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Ткачева Агата. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер продиктует текст «Тотального диктанта» Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина станет голосом «Тотального диктанта» на площадке Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В социальных сетях она пригласила всех желающих присоединится к акции.

«Друзья, пора проверять свое знание русского языка! Я приглашаю всех 8 апреля в ЮУрГУ! В этот день во всей стране пройдет „Тотальный диктант“. Я выступлю в роли диктующего», — написала Ирина Теклер в своем telegram-канале.

По словам первой леди региона, суть акции заключается в проверке уровня своих знаний русского языка жителями. Все результаты диктанта будут анонимны.

Всего в Челябинске будет работать несколько площадок, на которых жители смогут написать диктант. Одной из них станет главный корпус Челябинского государственного университета. Диктором там станет ректор вуза Сергей Таскаев.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина станет голосом «Тотального диктанта» на площадке Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). В социальных сетях она пригласила всех желающих присоединится к акции. «Друзья, пора проверять свое знание русского языка! Я приглашаю всех 8 апреля в ЮУрГУ! В этот день во всей стране пройдет „Тотальный диктант“. Я выступлю в роли диктующего», — написала Ирина Теклер в своем telegram-канале. По словам первой леди региона, суть акции заключается в проверке уровня своих знаний русского языка жителями. Все результаты диктанта будут анонимны. Всего в Челябинске будет работать несколько площадок, на которых жители смогут написать диктант. Одной из них станет главный корпус Челябинского государственного университета. Диктором там станет ректор вуза Сергей Таскаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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