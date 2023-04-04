Боец пермского батальона «Молот» погиб из-за взорвавшейся мины

Прощание с бойцом состоится 7 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Младший сержант Юрий Хлебников из пермского танкового батальона «Молот» погиб из-за взорвавшейся противотанковой мины. Сначала боец оказал первую помощь раненному мужчине, после чего хотел отогнать машину из-за находящегося в ней боекомплекта, но не успел, сообщается в telegram-канале батальона.

«Во вторник, 28 марта, жилой квартал Донецка обстреляли противотанковыми минами. Юра вышел из подъезда и направлялся к машине. В это же время из подъезда вышел мужчина и поставил железную миску, чтобы покормить собаку, но мина сработала на металл. Взрывом мужчине оторвало ноги, после чего раненный Юра бросился оказывать первую помощь, затем побежал к машине, чтобы отогнать ее, так как мог рвануть боекомплект. Не успел», — сообщается в публикации канала.

За жизнь бойца боролись в течение трех часов. «Множественные ранения и большая потеря крови, не совместимые с жизнью», — сообщает батальон. По информации telegram-канала, прощание с Юрием Хлебниковым состоится 7 апреля, в 11:00. Адрес: город Пермь, улица Сибирская, 59.

За неделю до произошедшего, 21 марта, Юрию Хлебникову удалось уничтожить БПЛА «Фурия» в зоне проведения спецоперации. Как сообщало URA.RU, боец произвел серию выстрелов из автомата Калашникова, после чего беспилотник начал снижение в сторону города.