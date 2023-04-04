04 апреля 2023

В свердловском городе закроют проход к подвесному мосту на полгода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., деревня, верхотурье, архитектура верхотурья
В Верхотурье с 7 апреля закроют проход к подвесному мосту Фото:

В Верхотурье (Свердловская область) с 7 апреля закроют проход к подвесному мосту через реку Тура до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Верхотурский.

«В связи с проведением работ по благоустройству спуска к подвесному мосту через реку Тура проход по существующему крытому проходу будет закрыт. Ограничение будет с 7 апреля по 30 сентября», — сообщили в пресс-службе администрации ГО Верхотурский.

При этом в комментариях сразу несколько жителей задаются вопросом, как теперь ходить. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации городского округа Верхотурский. На момент публикации новости ответ не был получен.

Проход к мосту будет закрыт с 7 апреля по 30 сентября
Проход к мосту будет закрыт с 7 апреля по 30 сентября
Фото:

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В Верхотурье (Свердловская область) с 7 апреля закроют проход к подвесному мосту через реку Тура до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Верхотурский. «В связи с проведением работ по благоустройству спуска к подвесному мосту через реку Тура проход по существующему крытому проходу будет закрыт. Ограничение будет с 7 апреля по 30 сентября», — сообщили в пресс-службе администрации ГО Верхотурский. При этом в комментариях сразу несколько жителей задаются вопросом, как теперь ходить. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации городского округа Верхотурский. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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