В свердловском городе закроют проход к подвесному мосту на полгода. Фото

05 апреля 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

В Верхотурье с 7 апреля закроют проход к подвесному мосту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область) с 7 апреля закроют проход к подвесному мосту через реку Тура до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Верхотурский. «В связи с проведением работ по благоустройству спуска к подвесному мосту через реку Тура проход по существующему крытому проходу будет закрыт. Ограничение будет с 7 апреля по 30 сентября», — сообщили в пресс-службе администрации ГО Верхотурский. При этом в комментариях сразу несколько жителей задаются вопросом, как теперь ходить. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации городского округа Верхотурский. На момент публикации новости ответ не был получен. Проход к мосту будет закрыт с 7 апреля по 30 сентября Фото: пресс-служба администрации городского округа Верхотурский

В Верхотурье (Свердловская область) с 7 апреля закроют проход к подвесному мосту через реку Тура до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Верхотурский. «В связи с проведением работ по благоустройству спуска к подвесному мосту через реку Тура проход по существующему крытому проходу будет закрыт. Ограничение будет с 7 апреля по 30 сентября», — сообщили в пресс-службе администрации ГО Верхотурский. При этом в комментариях сразу несколько жителей задаются вопросом, как теперь ходить. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации городского округа Верхотурский. На момент публикации новости ответ не был получен.