Махонин раскритиковал мэров за плохую работу с молодежью

05 апреля 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Губернатор призвал мэров к выполнению своих обязанностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин упрекнул в ненадлежащем исполнении обязанностей тех мэров, которые некачественно подходят к работе с молодежью. На заседании правительства 5 апреля он заявил, что если в территории вообще не проводятся мероприятия по молодежной политике, то это «двойка». Трансляция заседания проходилась в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Если вообще мероприятия по молодежной политике не проводятся, можно сказать — двойка за работу. Если в следующем году также не будет заявленных документов, тогда это ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», — отметил губернатор. Такое заявление Махонин сделал после доклада и. о. руководителя агентства по делам молодежи Юлии Баландиной. Она рассказывала о распределении субсидий муниципалитетам на мероприятия в сфере молодежной политике. За пять лет работы программы заявки никогда не подавали Суксун и Сива. Куеда, Ильинский и Оханск обращались за субсидией только один раз. По мнению Баландиной, проблема в том, что в территориях нет специалистов, которые могут подготовить интересные для молодежи мероприятия.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин упрекнул в ненадлежащем исполнении обязанностей тех мэров, которые некачественно подходят к работе с молодежью. На заседании правительства 5 апреля он заявил, что если в территории вообще не проводятся мероприятия по молодежной политике, то это «двойка». Трансляция заседания проходилась в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Если вообще мероприятия по молодежной политике не проводятся, можно сказать — двойка за работу. Если в следующем году также не будет заявленных документов, тогда это ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», — отметил губернатор. Такое заявление Махонин сделал после доклада и. о. руководителя агентства по делам молодежи Юлии Баландиной. Она рассказывала о распределении субсидий муниципалитетам на мероприятия в сфере молодежной политике. За пять лет работы программы заявки никогда не подавали Суксун и Сива. Куеда, Ильинский и Оханск обращались за субсидией только один раз. По мнению Баландиной, проблема в том, что в территориях нет специалистов, которые могут подготовить интересные для молодежи мероприятия.