Свердловские врачи раскрыли состояние ребенка-гимнаста, упавшего с трехметровой высоты

Свердловский Минздрав: состояние упавшего с трехметровой высоты ребенка-гимнаста стабильное
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Врачи стабилизировали состояние ребенка-гимнаста и перевезли его в Екатеринбург Фото:

Состояние ребенка-гимнаста, упавшего с трехметровой высоты в Заречном (Свердловская область), стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области

«Врачам в Заречном удалось стабилизировать состояние ребенка. Ввиду тяжелого состояния пациента принято решение о его перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам врачей, на данный момент ребенка уже доставили в Екатеринбург. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. После инцидента юный свердловчанин находился в медикаментозной коме. Также агентство рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело, его на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

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Состояние ребенка-гимнаста, упавшего с трехметровой высоты в Заречном (Свердловская область), стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области «Врачам в Заречном удалось стабилизировать состояние ребенка. Ввиду тяжелого состояния пациента принято решение о его перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе ведомства. По словам врачей, на данный момент ребенка уже доставили в Екатеринбург. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что в Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. После инцидента юный свердловчанин находился в медикаментозной коме. Также агентство рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело, его на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
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