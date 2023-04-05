Свердловские врачи раскрыли состояние ребенка-гимнаста, упавшего с трехметровой высоты

Состояние ребенка-гимнаста, упавшего с трехметровой высоты в Заречном (Свердловская область), стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области
«Врачам в Заречном удалось стабилизировать состояние ребенка. Ввиду тяжелого состояния пациента принято решение о его перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам врачей, на данный момент ребенка уже доставили в Екатеринбург. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что в Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. После инцидента юный свердловчанин находился в медикаментозной коме. Также агентство рассказывало, что следователи возбудили уголовное дело, его на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.