Бастрыкин взялся за дело о падении юного гимнаста с трехметровой высоты в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о падении 14-летненго гимнаста с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса в Заречном (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в цирковой студии «Арена» во время отработки номера «Гимнасты на ремнях». Одно из креплений не выдержало и подросток-гимнаст упал трехметровой высоты на пол без матов. В настоящее время 14-летний мальчик находится в медикаментозной коме.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.