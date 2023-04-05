Бастрыкин взялся за дело о падении юного гимнаста с трехметровой высоты в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СК РФ поручил представить доклад о первоначальных результатах расследования падения гимнаста Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о падении 14-летненго гимнаста с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса в Заречном (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в цирковой студии «Арена» во время отработки номера «Гимнасты на ремнях». Одно из креплений не выдержало и подросток-гимнаст упал трехметровой высоты на пол без матов. В настоящее время 14-летний мальчик находится в медикаментозной коме.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о падении 14-летненго гимнаста с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса в Заречном (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что в цирковой студии «Арена» во время отработки номера «Гимнасты на ремнях». Одно из креплений не выдержало и подросток-гимнаст упал трехметровой высоты на пол без матов. В настоящее время 14-летний мальчик находится в медикаментозной коме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...