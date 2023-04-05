В Перми окончены поиски девочки, пропавшей накануне

В Перми найдена 12-летняя девочка, пропавшая сутки назад

Пропавшая девочка вернулась домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми нашлась 12-летняя школьница, пропавшая 5 апреля по дороге в секцию танцев. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Нашлась. Всем спасибо за поиски и поддержку», — написала пермячка. К посту о счастливом возвращении домой девочки, ее сестра прикрепила фотографию.

Ранее URA.RU писало, что девочка должна была пойти в школу, а после отправиться на танцы, но не появилась в секции. Мобильный телефон школьница оставила в автобусе, в котором ехала.