В Перми окончены поиски девочки, пропавшей накануне

Пропавшая девочка вернулась домой
В Перми нашлась 12-летняя школьница, пропавшая 5 апреля по дороге в секцию танцев. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Нашлась. Всем спасибо за поиски и поддержку», — написала пермячка. К посту о счастливом возвращении домой девочки, ее сестра прикрепила фотографию.
Ранее URA.RU писало, что девочка должна была пойти в школу, а после отправиться на танцы, но не появилась в секции. Мобильный телефон школьница оставила в автобусе, в котором ехала.
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