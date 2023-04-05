05 апреля 2023

В Перми окончены поиски девочки, пропавшей накануне

В Перми найдена 12-летняя девочка, пропавшая сутки назад
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок, родитель
Пропавшая девочка вернулась домой Фото:

В Перми нашлась 12-летняя школьница, пропавшая 5 апреля по дороге в секцию танцев. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Нашлась. Всем спасибо за поиски и поддержку», — написала пермячка. К посту о счастливом возвращении домой девочки, ее сестра прикрепила фотографию.

Ранее URA.RU писало, что девочка должна была пойти в школу, а после отправиться на танцы, но не появилась в секции. Мобильный телефон школьница оставила в автобусе, в котором ехала.

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В Перми нашлась 12-летняя школьница, пропавшая 5 апреля по дороге в секцию танцев. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Нашлась. Всем спасибо за поиски и поддержку», — написала пермячка. К посту о счастливом возвращении домой девочки, ее сестра прикрепила фотографию. Ранее URA.RU писало, что девочка должна была пойти в школу, а после отправиться на танцы, но не появилась в секции. Мобильный телефон школьница оставила в автобусе, в котором ехала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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