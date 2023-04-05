Авто Toyota имеют в Челябинской области самый высокий пробег среди старых машин

Среди «возрастных» машин на Toyota ездят дольше остальных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области автомобили марки Toyota имеют максимальный пробег среди машин в возрасте от восьми лет. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Авито.Автотека», картина меняется в категориях менее возрастных авто.

«По итогам первого квартала 2023 года выяснилось, что среди автомобилей от восьми лет и старше максимальный средний пробег у машин Toyota. В возрасте 4—7 лет — у Datsun, а среди „трехлеток“ — у Volkswagen», — отметили в «Автотеке».

Анализ сделали на основе изучения истории автомобилей. Выяснилось, что у «возрастных» машин показатели пробега Toyota достигли 232,5 тысячи км, Honda оказалась на втором месте с показателем в 232,3 тысячи км. Замыкает топ Mitsubishi со средним пробегом 219,6 тысячи км. Среди автомобилей в диапазоне 4—7 лет Datsun наездили 121 тысячу километров, Ford — 120 тысяч, а Skoda — почти 117 тысяч км.

В группе машин трехлетнего возраста у бренда Volkswagen максимальный пробег составил в регионе 52 тысячи км. При этом у Skoda показатель достиг почти 47 тысяч км, у Kia — 45 тысяч км.