05 апреля 2023

Челябинский полицейский сделал предложение руки и сердца коллеге в профессиональный праздник. Видео

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Полицейский сделал предложение руки и сердца возлюбленной коллеге Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области полицейский сделал предложение руки и сердца коллеге из следственного подразделения. Торжественное событие произошло в День следователя, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Оперативник уголовного розыска младший лейтенант полиции Адель Юмагуен сделал своей возлюбленной, младшему лейтенанту юстиции следователю Арине Талиповой предложение руки и сердца. Под бурные овации сотрудников отдела девушка сказала „да“», — сообщили в пресс-службе.

Юмагуен выбрал для предложения праздничный день — День образования органов предварительного следствия. Коллеги поздравили пару.

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В Кунашакском районе Челябинской области полицейский сделал предложение руки и сердца коллеге из следственного подразделения. Торжественное событие произошло в День следователя, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Оперативник уголовного розыска младший лейтенант полиции Адель Юмагуен сделал своей возлюбленной, младшему лейтенанту юстиции следователю Арине Талиповой предложение руки и сердца. Под бурные овации сотрудников отдела девушка сказала „да“», — сообщили в пресс-службе. Юмагуен выбрал для предложения праздничный день — День образования органов предварительного следствия. Коллеги поздравили пару.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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