Полицейский сделал предложение руки и сердца возлюбленной коллеге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кунашакском районе Челябинской области полицейский сделал предложение руки и сердца коллеге из следственного подразделения. Торжественное событие произошло в День следователя, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Оперативник уголовного розыска младший лейтенант полиции Адель Юмагуен сделал своей возлюбленной, младшему лейтенанту юстиции следователю Арине Талиповой предложение руки и сердца. Под бурные овации сотрудников отдела девушка сказала „да“», — сообщили в пресс-службе.

Юмагуен выбрал для предложения праздничный день — День образования органов предварительного следствия. Коллеги поздравили пару.