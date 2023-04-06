Обычно подснежники на Урале появляются позже, в конце апреля-начале мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В челябинском парке им. Гагарина расцвели подснежники. Об этом написала издатель и культуртрегер Марина Волкова на своей странице в соцсети.

«Вечер в парке Гагарина. И подснежники», — написала Волкова на своей странице в соцсети ВКонтакте, выложив фото первых весенних цветов.

Страница Марины Волковой в соцсети ВКонтакте

Страница Марины Волковой в соцсети ВКонтакте

Страница Марины Волковой в соцсети ВКонтакте

Последние подснежники прошлого года зацвели в середине октября. Тогда первоцветы расцвели на Аркаиме.