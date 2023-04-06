06 апреля 2023

В челябинском парке расцвели подснежники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, подснежники, подснежник, цветы, весна
Обычно подснежники на Урале появляются позже, в конце апреля-начале мая Фото:

В челябинском парке им. Гагарина расцвели подснежники. Об этом написала издатель и культуртрегер Марина Волкова на своей странице в соцсети.

«Вечер в парке Гагарина. И подснежники», — написала Волкова на своей странице в соцсети ВКонтакте, выложив фото первых весенних цветов.

Последние подснежники прошлого года зацвели в середине октября. Тогда первоцветы расцвели на Аркаиме.

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В челябинском парке им. Гагарина расцвели подснежники. Об этом написала издатель и культуртрегер Марина Волкова на своей странице в соцсети. «Вечер в парке Гагарина. И подснежники», — написала Волкова на своей странице в соцсети ВКонтакте, выложив фото первых весенних цветов. Последние подснежники прошлого года зацвели в середине октября. Тогда первоцветы расцвели на Аркаиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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