15 октября 2022
14 октября 2022

В Челябинской области расцвели подснежники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж на Муллашах. Тюмень, подснежники
Подснежники принято считать весенними цветами Фото:

В музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области расцвели подснежники. Как сообщается на официальной странице музея в соцсетях, это редкое для октября явление сфотографировал геолог Аркадий Шохин.

«Удивительные кадры заснял вчера геолог Аркадий Шохин в окрестностях Аркаима — посреди осени расцвел прострел, часто именуемый и уральским подснежником и сон-травой. Это растение, как правило, цветет в конце апреля-мае, но в августе—сентябре 2020 года, к примеру, мы повсеместно фиксировали цветение прострела по всей территории заповедника» — сказано на странице «Аркаима» во «ВКонтакте».

Как поясняют, сотрудники музея, такое явление называется яровизацией — из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания сработали физиологические реакции цветов. Случились заморозки и потом потепление, и растения реагируют на это как на кратковременную зиму и наступившую весну.

Подснежники появились после заморозков
Фото:

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В музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области расцвели подснежники. Как сообщается на официальной странице музея в соцсетях, это редкое для октября явление сфотографировал геолог Аркадий Шохин. «Удивительные кадры заснял вчера геолог Аркадий Шохин в окрестностях Аркаима — посреди осени расцвел прострел, часто именуемый и уральским подснежником и сон-травой. Это растение, как правило, цветет в конце апреля-мае, но в августе—сентябре 2020 года, к примеру, мы повсеместно фиксировали цветение прострела по всей территории заповедника» — сказано на странице «Аркаима» во «ВКонтакте». Как поясняют, сотрудники музея, такое явление называется яровизацией — из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания сработали физиологические реакции цветов. Случились заморозки и потом потепление, и растения реагируют на это как на кратковременную зиму и наступившую весну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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