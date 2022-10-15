Подснежники принято считать весенними цветами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области расцвели подснежники. Как сообщается на официальной странице музея в соцсетях, это редкое для октября явление сфотографировал геолог Аркадий Шохин.

«Удивительные кадры заснял вчера геолог Аркадий Шохин в окрестностях Аркаима — посреди осени расцвел прострел, часто именуемый и уральским подснежником и сон-травой. Это растение, как правило, цветет в конце апреля-мае, но в августе—сентябре 2020 года, к примеру, мы повсеместно фиксировали цветение прострела по всей территории заповедника» — сказано на странице «Аркаима» во «ВКонтакте».

Как поясняют, сотрудники музея, такое явление называется яровизацией — из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания сработали физиологические реакции цветов. Случились заморозки и потом потепление, и растения реагируют на это как на кратковременную зиму и наступившую весну.