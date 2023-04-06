В ХМАО продается крупный завод по производству газировки. Фото

07 апреля 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Завод работает с 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продается завод по выпуску безалкогольных газированных напитков и воды. В собственности находится земельный участок площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров и все здание завода, располагающееся на нем. Объявление размещено на портале Avito. «Продается завод с действующим бизнесом по выпуску питьевой, минеральной и сладкой газированной воды. Находится в городе Сургуте. Земля 3494 кв. м. — в собственности, полностью заасфальтирована. Здание 1473 кв. м. — в собственности», — сообщает автор объявления. Завод производит разнообразный ассортимент напитков и имеется возможность его увеличить. Обременения и задолженности отсутствуют. Стоимость объекта — 67 миллионов рублей. Бизнес стабильный, работает с 2012 года и приносит хорошую прибыль. Причина продажи указан возраст собственника и желание переехать. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на грани срыва оказался инвестиционный проект строительства рыбозавода стоимостью 350 миллионов рублей. Причиной стало то, что предприниматели пять лет не могут получить в аренду земельный участок для возведения объекта. Продукция завода известна во всем ХМАО Avito

В Сургуте (ХМАО) продается завод по выпуску безалкогольных газированных напитков и воды. В собственности находится земельный участок площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров и все здание завода, располагающееся на нем. Объявление размещено на портале Avito. «Продается завод с действующим бизнесом по выпуску питьевой, минеральной и сладкой газированной воды. Находится в городе Сургуте. Земля 3494 кв. м. — в собственности, полностью заасфальтирована. Здание 1473 кв. м. — в собственности», — сообщает автор объявления. Завод производит разнообразный ассортимент напитков и имеется возможность его увеличить. Обременения и задолженности отсутствуют. Стоимость объекта — 67 миллионов рублей. Бизнес стабильный, работает с 2012 года и приносит хорошую прибыль. Причина продажи указан возраст собственника и желание переехать. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на грани срыва оказался инвестиционный проект строительства рыбозавода стоимостью 350 миллионов рублей. Причиной стало то, что предприниматели пять лет не могут получить в аренду земельный участок для возведения объекта.