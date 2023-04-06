06 апреля 2023

В ХМАО продается крупный завод по производству газировки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, завод, цех, производство
Завод работает с 2012 года Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается завод по выпуску безалкогольных газированных напитков и воды. В собственности находится земельный участок площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров и все здание завода, располагающееся на нем. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается завод с действующим бизнесом по выпуску питьевой, минеральной и сладкой газированной воды. Находится в городе Сургуте. Земля 3494 кв. м. — в собственности, полностью заасфальтирована. Здание 1473 кв. м. — в собственности», — сообщает автор объявления.

Завод производит разнообразный ассортимент напитков и имеется возможность его увеличить. Обременения и задолженности отсутствуют. Стоимость объекта — 67 миллионов рублей. Бизнес стабильный, работает с 2012 года и приносит хорошую прибыль. Причина продажи указан возраст собственника и желание переехать.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на грани срыва оказался инвестиционный проект строительства рыбозавода стоимостью 350 миллионов рублей. Причиной стало то, что предприниматели пять лет не могут получить в аренду земельный участок для возведения объекта.

Продукция завода известна во всем ХМАО
Продукция завода известна во всем ХМАО

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В Сургуте (ХМАО) продается завод по выпуску безалкогольных газированных напитков и воды. В собственности находится земельный участок площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров и все здание завода, располагающееся на нем. Объявление размещено на портале Avito. «Продается завод с действующим бизнесом по выпуску питьевой, минеральной и сладкой газированной воды. Находится в городе Сургуте. Земля 3494 кв. м. — в собственности, полностью заасфальтирована. Здание 1473 кв. м. — в собственности», — сообщает автор объявления. Завод производит разнообразный ассортимент напитков и имеется возможность его увеличить. Обременения и задолженности отсутствуют. Стоимость объекта — 67 миллионов рублей. Бизнес стабильный, работает с 2012 года и приносит хорошую прибыль. Причина продажи указан возраст собственника и желание переехать. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на грани срыва оказался инвестиционный проект строительства рыбозавода стоимостью 350 миллионов рублей. Причиной стало то, что предприниматели пять лет не могут получить в аренду земельный участок для возведения объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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