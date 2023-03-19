В Сургуте строительство рыбозавода на 350 млн рублей оказалось под угрозой срыва

20 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Землю под рыбзавод власти обещают выделить уже пять лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на грани срыва оказался инвестиционный проект строительства рыбозавода стоимостью 350 миллионов рублей. Предприниматели пять лет не могут получить в аренду земельный участок для возведения объекта. Об этом URA.RU сообщил представитель инвестора — компании «Бинар» — Андрей Пантелеев. «В 2017 году мы получили в аренду от Росрыболовства водоем рядом с СНТ „Речник“. Мы выпустили туда уже почти 5 млн мальков ценных пород рыб. Нужна площадка под инфраструктуру. Дорожную карту проекта предоставления земли власти утвердили еще в 2018 году с исполнением в 2020 году. После заключили инвестсоглашение на 350 миллионов рублей. Нам сначала согласовали проект, а потом началась какая-то чехарда. В мэрии несколько лет не могли выяснить, кому принадлежит участок рядом с водоемом. Нам сначала обещают выделить землю. Потом отказывают в ней. Под предлогом, что эта земля городских лесов. А потом сами же направляют документ, что все-таки это не городские леса. Хотя по генплану там вообще жилая застройка», — сообщил Пантелеев. В мэрии Сургута заявили URA.RU, что ориентировочно во 2-3 квартале собираются откорректировать генеральный план города, в том числе изменить и вид использования этого земельного участка. «Данному участку будет установлена зона сельскохозяйственного использования для формирования и постановки его на кадастровый учет под заявленные цели. Это позволит реализовать инвестиционный проект строительства рыборазводного завода для воспроизводства ценных видов промысловых рыб на реке Обь в Сургуте», — сообщили в мэрии. Однако представители «Бенара» к заявлениям чиновников относятся скептически. Поскольку подобные обещания слышат уже несколько лет. «Разговоры об изменении генплана мы слышим с самого первого обращения в мэрию, еще при Шувалове [экс-глава Сургута]. Но вопрос так и не решен. А сейчас мы видим, что нам просто морочат голову. На самом деле нас выживают с этой территории. Одна дорога была, ее уже нет. Электричество отключили. Проект на грани остановки. Много раз пытались встретиться с губернатором и сообщить об этом, но к ней не пускают», — добавил Пантелеев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин поручил правительству ХМАО восстановить популяцию рыбы. Президент распорядился разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) на грани срыва оказался инвестиционный проект строительства рыбозавода стоимостью 350 миллионов рублей. Предприниматели пять лет не могут получить в аренду земельный участок для возведения объекта. Об этом URA.RU сообщил представитель инвестора — компании «Бинар» — Андрей Пантелеев. «В 2017 году мы получили в аренду от Росрыболовства водоем рядом с СНТ „Речник“. Мы выпустили туда уже почти 5 млн мальков ценных пород рыб. Нужна площадка под инфраструктуру. Дорожную карту проекта предоставления земли власти утвердили еще в 2018 году с исполнением в 2020 году. После заключили инвестсоглашение на 350 миллионов рублей. Нам сначала согласовали проект, а потом началась какая-то чехарда. В мэрии несколько лет не могли выяснить, кому принадлежит участок рядом с водоемом. Нам сначала обещают выделить землю. Потом отказывают в ней. Под предлогом, что эта земля городских лесов. А потом сами же направляют документ, что все-таки это не городские леса. Хотя по генплану там вообще жилая застройка», — сообщил Пантелеев. В мэрии Сургута заявили URA.RU, что ориентировочно во 2-3 квартале собираются откорректировать генеральный план города, в том числе изменить и вид использования этого земельного участка. «Данному участку будет установлена зона сельскохозяйственного использования для формирования и постановки его на кадастровый учет под заявленные цели. Это позволит реализовать инвестиционный проект строительства рыборазводного завода для воспроизводства ценных видов промысловых рыб на реке Обь в Сургуте», — сообщили в мэрии. Однако представители «Бенара» к заявлениям чиновников относятся скептически. Поскольку подобные обещания слышат уже несколько лет. «Разговоры об изменении генплана мы слышим с самого первого обращения в мэрию, еще при Шувалове [экс-глава Сургута]. Но вопрос так и не решен. А сейчас мы видим, что нам просто морочат голову. На самом деле нас выживают с этой территории. Одна дорога была, ее уже нет. Электричество отключили. Проект на грани остановки. Много раз пытались встретиться с губернатором и сообщить об этом, но к ней не пускают», — добавил Пантелеев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин поручил правительству ХМАО восстановить популяцию рыбы. Президент распорядился разработать комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира.