У главного пермского пристава появился новый заместитель из Чечни

Новым заместителем главного пермского пристава Абдула Алаудинова назначен бывший пристав из Чеченской республики Умар Саидов. Информация о назначении размещена на официальном сайте краевого УФССП.
«Умар Саидов назначен врио заместителя руководителя УФССП по Пермскому краю 28 марта», — говорится на сайте ведомства. Ранее Саидов занимал в управлении должность начальника отдела по работе с обращениями граждан.
Умар Саидов устроился работать на должность судебного пристава в Чеченской республике в 2009 году. За время службы он работал в различных отделах ведомства, а в 2020 году сел в кресло начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан в чеченском управлении.
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