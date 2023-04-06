У главного пермского пристава появился новый заместитель из Чечни

07 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Врио заместителя назначен Умар Саидов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новым заместителем главного пермского пристава Абдула Алаудинова назначен бывший пристав из Чеченской республики Умар Саидов. Информация о назначении размещена на официальном сайте краевого УФССП. «Умар Саидов назначен врио заместителя руководителя УФССП по Пермскому краю 28 марта», — говорится на сайте ведомства. Ранее Саидов занимал в управлении должность начальника отдела по работе с обращениями граждан. Умар Саидов устроился работать на должность судебного пристава в Чеченской республике в 2009 году. За время службы он работал в различных отделах ведомства, а в 2020 году сел в кресло начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан в чеченском управлении.

Новым заместителем главного пермского пристава Абдула Алаудинова назначен бывший пристав из Чеченской республики Умар Саидов. Информация о назначении размещена на официальном сайте краевого УФССП. «Умар Саидов назначен врио заместителя руководителя УФССП по Пермскому краю 28 марта», — говорится на сайте ведомства. Ранее Саидов занимал в управлении должность начальника отдела по работе с обращениями граждан. Умар Саидов устроился работать на должность судебного пристава в Чеченской республике в 2009 году. За время службы он работал в различных отделах ведомства, а в 2020 году сел в кресло начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан в чеченском управлении.