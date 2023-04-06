06 апреля 2023

У главного пермского пристава появился новый заместитель из Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, погон, советник юстиции 2класса, федеральная служба судебных приставов
Врио заместителя назначен Умар Саидов Фото:

Новым заместителем главного пермского пристава Абдула Алаудинова назначен бывший пристав из Чеченской республики Умар Саидов. Информация о назначении размещена на официальном сайте краевого УФССП.

«Умар Саидов назначен врио заместителя руководителя УФССП по Пермскому краю 28 марта», — говорится на сайте ведомства. Ранее Саидов занимал в управлении должность начальника отдела по работе с обращениями граждан.

Умар Саидов устроился работать на должность судебного пристава в Чеченской республике в 2009 году. За время службы он работал в различных отделах ведомства, а в 2020 году сел в кресло начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан в чеченском управлении.

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Новым заместителем главного пермского пристава Абдула Алаудинова назначен бывший пристав из Чеченской республики Умар Саидов. Информация о назначении размещена на официальном сайте краевого УФССП. «Умар Саидов назначен врио заместителя руководителя УФССП по Пермскому краю 28 марта», — говорится на сайте ведомства. Ранее Саидов занимал в управлении должность начальника отдела по работе с обращениями граждан. Умар Саидов устроился работать на должность судебного пристава в Чеченской республике в 2009 году. За время службы он работал в различных отделах ведомства, а в 2020 году сел в кресло начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан в чеченском управлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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