08 апреля 2023

Ученый Ковальчук высмеял США за отставание от РФ в ядерной отрасли

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Дискуссионные панели. Санкт-Петербург, портрет, ковальчук михаил
Ученый Ковальчук: США еще долго будут догонять Россию в уровне ядерного вооружения Фото:

США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения. Этот факт отметил ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«У нас бюджет военный — меньше 50 миллиардов, а у американцев — больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали… У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят», — сказал он на открытой лекции «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира», прошедшей 8 апреля в Политехническом университете Петра Великого.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев пригрозил Западу оружием, которое может уничтожить любого противника. По его словам, оно способно уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.

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США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения. Этот факт отметил ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. «У нас бюджет военный — меньше 50 миллиардов, а у американцев — больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали… У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят», — сказал он на открытой лекции «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира», прошедшей 8 апреля в Политехническом университете Петра Великого. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев пригрозил Западу оружием, которое может уничтожить любого противника. По его словам, оно способно уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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