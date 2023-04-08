Ученый Ковальчук высмеял США за отставание от РФ в ядерной отрасли

09 апреля 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Ученый Ковальчук: США еще долго будут догонять Россию в уровне ядерного вооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения. Этот факт отметил ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. «У нас бюджет военный — меньше 50 миллиардов, а у американцев — больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали… У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят», — сказал он на открытой лекции «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира», прошедшей 8 апреля в Политехническом университете Петра Великого. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев пригрозил Западу оружием, которое может уничтожить любого противника. По его словам, оно способно уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.

США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения. Этот факт отметил ученый, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. «У нас бюджет военный — меньше 50 миллиардов, а у американцев — больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали… У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят», — сказал он на открытой лекции «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира», прошедшей 8 апреля в Политехническом университете Петра Великого. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев пригрозил Западу оружием, которое может уничтожить любого противника. По его словам, оно способно уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.