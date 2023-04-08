Фильм посвящен знаменитому уроженцу челябинского Троицка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Троицке Челябинской области завершились съемки художественного фильма про знаменитого адвоката, уроженца города, Федора Плевако. Об этом URA.RU сообщил режиссер фильма Сергей Верховцев.

«Мы завершили съемки фильма „Адвокат страстей человеческих“, теперь будем заниматься монтажом и озвучиванием. Фильм посвящен одной из широкого распространенных историй, связанных с профессиональной деятельностью Плевако. Все съемки проходили в Троицке. В главной роли — Михаил Зверев», — рассказал корреспонденту URA.RU режиссер.

Производством фильма занимается творческая группа «Кино по-троицки», образовавшаяся летом прошлого, 2022 года. Это уже четвертый фильм самодеятельных кинематографистов. Постпродакшн авторы планируют завершить за две недели, чтобы показать кино про Плевако к его дню рождения — 25 апреля, к которому в Троицке предусмотрен ряд памятных мероприятий.

Также, как сообщало URA.RU, в Челябинске начались съемки фильма про Уральский добровольческий танковый корпус. В составе корпуса служили только добровольцы — челябинцы, свердловчане и пермяки. Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги.

Исполнитель главной роли Михаил Зверев (слева) и адвокат Федор Плевако Фото предоставлено Сергеем Верховцевым

Исполнитель главной роли Михаил Зверев (слева) и Сергей Верховцев, сыгравший в фильме городового Фото предоставлено Сергеем Верховцевым