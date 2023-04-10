«Известия»: высокий уровень доходов населения в ХМАО и ЯНАО обусловлен особенностями экономики

Экономика ХМАО и ЯНАО опирается на добывающие производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ХМАО и ЯНАО вошли в десять регионов страны, являющихся лидерами по экономическому здоровью населения согласно данным за 2022 год. По мнению экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА», основная причина этого кроется в экономике, опирающейся на добывающие производства.

«По итогам 2022 года в десятке лидеров по экономическому здоровью населения находятся следующие регионы: ЯНАО, Санкт-Петербург, ХМАО, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Чукотский АО», — пишут «Известия», ссылаясь на прогноз «Эксперт РА». Причиной лидерства данных субъектов, по мнению аналитиков, является экономика, которая в существенной степени опирается на добывающие производства. Отмечается, что для регионов из первой десятки характерен низкий уровень просрочек по кредитам, сдержанный рост цен и невысокий среднегодовой уровень безработицы.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и ХМАО вошли в топ регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. По мнению аналитика, причиной этого является относительно высокий объем производства на душу населения и высокий уровень зарплат.