Челябинские аудиторы проверят траты на капстроительство в регионе

КСП проверит расходование бюджетных средств на реализацию госпрограммы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) по Челябинской области проверит траты на капитальное строительство в регионе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, ключевыми объектами проверки станут несколько профильных организаций.

«Приступаем к контрольному мероприятию „Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы ‚Капитальное строительство в Челябинской области‘“. Объем расходов областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы за период с 2014 по 2022 годы составил 14,8 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отметили, что объектами проверки станут региональный минстрой, ОГКУ «Челябоблинвестстрой», а также органы и организации муниципальных образований региона. Во время проверки аудиторы оценят качество формирования и эффективность реализации государственных программ, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств для их реализации.