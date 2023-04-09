09 апреля 2023
08 апреля 2023

Челябинские аудиторы проверят траты на капстроительство в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
КСП проверит расходование бюджетных средств на реализацию госпрограммы Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) по Челябинской области проверит траты на капитальное строительство в регионе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, ключевыми объектами проверки станут несколько профильных организаций.

«Приступаем к контрольному мероприятию „Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы ‚Капитальное строительство в Челябинской области‘“. Объем расходов областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы за период с 2014 по 2022 годы составил 14,8 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отметили, что объектами проверки станут региональный минстрой, ОГКУ «Челябоблинвестстрой», а также органы и организации муниципальных образований региона. Во время проверки аудиторы оценят качество формирования и эффективность реализации государственных программ, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств для их реализации.

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Контрольно-счетная палата (КСП) по Челябинской области проверит траты на капитальное строительство в регионе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе палаты, ключевыми объектами проверки станут несколько профильных организаций. «Приступаем к контрольному мероприятию „Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы ‚Капитальное строительство в Челябинской области‘“. Объем расходов областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы за период с 2014 по 2022 годы составил 14,8 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве отметили, что объектами проверки станут региональный минстрой, ОГКУ «Челябоблинвестстрой», а также органы и организации муниципальных образований региона. Во время проверки аудиторы оценят качество формирования и эффективность реализации государственных программ, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств для их реализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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