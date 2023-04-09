Больницы в ХМАО начали вакцинировать призывников

В поликлиниках Нижневартовска (ХМАО) началась кампания по вакцинации молодых людей, призванных в ряды российской армии. Депздрав Югры уточняет, что новобранцем ставят прививки от коронавируса, ветряной оспы, пневмококковой и менингококковой инфекций.
«Ребятам, подлежащим призыву, планируется проведение иммунизации против пневмококковой и менингококковой инфекций, ветряной оспы и COVID-19. Охват вакцинированных в Нижневартовске в этом году составит 260 человек», — говорится в публикации на сайте Депздрава.
Все призывники проходят полное медицинское обследование. Медики проверяют, чтобы у новобранцев были поставлены все вакцины, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) завершена прививочная кампания от гриппа. Запасы препарата, по данным медучреждений, остались только для призывников.
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