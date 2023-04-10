Проекты тюменских студентов вошли в первую сотню топ-1000 лучших новаторских разработок России

Проекты трех тюменских студентов вошли в первую сотню топ-1000 лучших новаторских разработок России

Всего в рейтинг попали 12 тюменских студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трое тюменских студентов вошли в первую сотню всероссийского рейтинга топ-1000 лучших инновационных разработок России. Об этом сообщило минобрнауки России.

«В рейтинге топ-1000 университетских стартапов второе место занял Георгий Климов студент „Тюменского государственного медицинского университет“ Министерства здравоохранения РФ (Тюменский ГМУ Минздрава РФ). Следующий на 33-ей строчке Данила Прилепа ученик „Тюменского индустриального университета“ (ТИУ). И на 55-м месте в этом списке Владимир Яковлев, который обучается в „Тюменском государственном университете“ (ТюмГУ)», — данные рейтинга приведены на официальном сайте минобрнауки России.

Разработка Георгия заключается в создание нового сервиса, который позволит загружать УЗИ-снимки, полученные в результате диагностики, строить на их основе 3D-модель сердца и производить автоматизированный расчет кардиологических показателей. Проект Данила биоразлагаемые датчики для мониторинга состояния почвы поможет проводить анализ грунта, определяя количество подпочвенных вод, что существенно повлияет на качество урожая. А Владимир предложил препарат, представляющий собой, в зависимости от метода доставки, три различных продукта. Это способствует увеличению показателей рыбных хозяйств.

Всего в топ-1000 попали 12 стартапов тюменских студентов. Ребята предложили разные проекты, которые посвящены медицине, биотехнологиям, цифровым технологиям, ресурсосберегающей энергетике и др.