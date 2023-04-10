В Сургуте продают производственную базу за 40 миллионов рублей

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена производственная база в Северном промышленном районе. Стоимость объекта — 40 миллионов рублей, указано в объявлении на популярном сайте.
«База компактная, расположена в северо-восточной части города Сургута. На базе находятся боксы с кран-балкой, офисные-складские помещения общей площадью 1050 квадратных метров. Бокс с токарно-фрезерными станками и сушильной камерой. Стоимость — 40 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Территория благоустроена плитами. Рядом есть железнодорожные пути. Продавец отмечает, что готов к торгу. Возможна аренда с последующим выкупом.
Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском. Начальная цена при продаже на аукционе составила 50 миллионов рублей.
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