В Сургуте продают производственную базу за 40 миллионов рублей

11 апреля 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

На территории базы есть боксы и офисные помещения (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена производственная база в Северном промышленном районе. Стоимость объекта — 40 миллионов рублей, указано в объявлении на популярном сайте. «База компактная, расположена в северо-восточной части города Сургута. На базе находятся боксы с кран-балкой, офисные-складские помещения общей площадью 1050 квадратных метров. Бокс с токарно-фрезерными станками и сушильной камерой. Стоимость — 40 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Территория благоустроена плитами. Рядом есть железнодорожные пути. Продавец отмечает, что готов к торгу. Возможна аренда с последующим выкупом. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском. Начальная цена при продаже на аукционе составила 50 миллионов рублей. Продавец готов сдать базу в аренду с последующим выкупом avito.ru Объект расположен в Северном промышленном районе Сургута avito.ru

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена производственная база в Северном промышленном районе. Стоимость объекта — 40 миллионов рублей, указано в объявлении на популярном сайте. «База компактная, расположена в северо-восточной части города Сургута. На базе находятся боксы с кран-балкой, офисные-складские помещения общей площадью 1050 квадратных метров. Бокс с токарно-фрезерными станками и сушильной камерой. Стоимость — 40 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Территория благоустроена плитами. Рядом есть железнодорожные пути. Продавец отмечает, что готов к торгу. Возможна аренда с последующим выкупом. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском. Начальная цена при продаже на аукционе составила 50 миллионов рублей.