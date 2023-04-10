10 апреля 2023
09 апреля 2023

В Сургуте продают производственную базу за 40 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Производственная база муниципального предприятия «Горсвет». Екатеринбург
На территории базы есть боксы и офисные помещения (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена производственная база в Северном промышленном районе. Стоимость объекта — 40 миллионов рублей, указано в объявлении на популярном сайте.

«База компактная, расположена в северо-восточной части города Сургута. На базе находятся боксы с кран-балкой, офисные-складские помещения общей площадью 1050 квадратных метров. Бокс с токарно-фрезерными станками и сушильной камерой. Стоимость — 40 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Территория благоустроена плитами. Рядом есть железнодорожные пути. Продавец отмечает, что готов к торгу. Возможна аренда с последующим выкупом.

Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском. Начальная цена при продаже на аукционе составила 50 миллионов рублей.

Продавец готов сдать базу в аренду с последующим выкупом
Продавец готов сдать базу в аренду с последующим выкупом
Объект расположен в Северном промышленном районе Сургута
Объект расположен в Северном промышленном районе Сургута

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В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлена производственная база в Северном промышленном районе. Стоимость объекта — 40 миллионов рублей, указано в объявлении на популярном сайте. «База компактная, расположена в северо-восточной части города Сургута. На базе находятся боксы с кран-балкой, офисные-складские помещения общей площадью 1050 квадратных метров. Бокс с токарно-фрезерными станками и сушильной камерой. Стоимость — 40 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Территория благоустроена плитами. Рядом есть железнодорожные пути. Продавец отмечает, что готов к торгу. Возможна аренда с последующим выкупом. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском. Начальная цена при продаже на аукционе составила 50 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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