10 апреля 2023

Пермский депутат предложил ввести ответственность для чиновников за невыполнение обещаний

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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, лисняк илья
Илья Лисняк сообщил, что уже направил губернатору Пермского края свое обращение Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк предложил ввести ответственность для чиновников за невыполнение данных ими обещаний. О своей инициативе народный избранник сообщил в Telegram. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что в краевом законодательном собрании Лисняку вынесли предупреждение.

«Предлагаю ввести систему двух замечаний с последующей отставкой для всех чиновников в Пермском крае, которые будут касаться невыполнения прямых публичных обещаний […]. Соответствующее обращение я уже направил в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина — уверен, что он должен поддержать такую инициативу», — написал Лисняк в мессенджере.

Ранее комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах вынесла предупреждение Лисняку. Поводом могло послужить непредоставление им сведений о займе в размере полмиллиона рублей. Сам Лисняк считает, что не нарушал порядок подачи декларации.

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Депутат законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк предложил ввести ответственность для чиновников за невыполнение данных ими обещаний. О своей инициативе народный избранник сообщил в Telegram. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что в краевом законодательном собрании Лисняку вынесли предупреждение. «Предлагаю ввести систему двух замечаний с последующей отставкой для всех чиновников в Пермском крае, которые будут касаться невыполнения прямых публичных обещаний […]. Соответствующее обращение я уже направил в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина — уверен, что он должен поддержать такую инициативу», — написал Лисняк в мессенджере. Ранее комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах вынесла предупреждение Лисняку. Поводом могло послужить непредоставление им сведений о займе в размере полмиллиона рублей. Сам Лисняк считает, что не нарушал порядок подачи декларации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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