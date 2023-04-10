Пермский депутат предложил ввести ответственность для чиновников за невыполнение обещаний

Депутат законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк предложил ввести ответственность для чиновников за невыполнение данных ими обещаний. О своей инициативе народный избранник сообщил в Telegram. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что в краевом законодательном собрании Лисняку вынесли предупреждение.
«Предлагаю ввести систему двух замечаний с последующей отставкой для всех чиновников в Пермском крае, которые будут касаться невыполнения прямых публичных обещаний […]. Соответствующее обращение я уже направил в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина — уверен, что он должен поддержать такую инициативу», — написал Лисняк в мессенджере.
Ранее комиссия краевого заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах вынесла предупреждение Лисняку. Поводом могло послужить непредоставление им сведений о займе в размере полмиллиона рублей. Сам Лисняк считает, что не нарушал порядок подачи декларации.
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