В ХМАО из-за гололеда закрыли трассу

В ХМАО из-за гололеда закрыли участок трассы Сургут-Лянтор

12 апреля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Ограничения действуют с 43 по 91 км трассы Сургут-Лянтор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на участке трассы Сургут-Лянтор ограничили движение всех видов транспорта из-за гололеда. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «В связи с гололедными явлениями ГИБДД Сургутского района временно ограничивает движение для всех видов ТС на а/д Сургут-Лянтор с км 43 в сторону города Лянтор», — говорится в telegram-канале ведомства. В югорской госавтоинспекции добавляют, что ограничения действуют до 91 километра автодороги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе из-за ухудшения погоды на восьми участках дорог ввели ограничение скорости. В муниципалитете прогнозировали метель и сильный ветер.

В ХМАО на участке трассы Сургут-Лянтор ограничили движение всех видов транспорта из-за гололеда. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «В связи с гололедными явлениями ГИБДД Сургутского района временно ограничивает движение для всех видов ТС на а/д Сургут-Лянтор с км 43 в сторону города Лянтор», — говорится в telegram-канале ведомства. В югорской госавтоинспекции добавляют, что ограничения действуют до 91 километра автодороги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе из-за ухудшения погоды на восьми участках дорог ввели ограничение скорости. В муниципалитете прогнозировали метель и сильный ветер.