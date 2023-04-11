11 апреля 2023

В ХМАО из-за гололеда закрыли трассу

В ХМАО из-за гололеда закрыли участок трассы Сургут-Лянтор
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, уборка снега, трасса, дорога, трактор
Ограничения действуют с 43 по 91 км трассы Сургут-Лянтор Фото:

В ХМАО на участке трассы Сургут-Лянтор ограничили движение всех видов транспорта из-за гололеда. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

«В связи с гололедными явлениями ГИБДД Сургутского района временно ограничивает движение для всех видов ТС на а/д Сургут-Лянтор с км 43 в сторону города Лянтор», — говорится в telegram-канале ведомства. В югорской госавтоинспекции добавляют, что ограничения действуют до 91 километра автодороги.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе из-за ухудшения погоды на восьми участках дорог ввели ограничение скорости. В муниципалитете прогнозировали метель и сильный ветер.

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В ХМАО на участке трассы Сургут-Лянтор ограничили движение всех видов транспорта из-за гололеда. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «В связи с гололедными явлениями ГИБДД Сургутского района временно ограничивает движение для всех видов ТС на а/д Сургут-Лянтор с км 43 в сторону города Лянтор», — говорится в telegram-канале ведомства. В югорской госавтоинспекции добавляют, что ограничения действуют до 91 километра автодороги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе из-за ухудшения погоды на восьми участках дорог ввели ограничение скорости. В муниципалитете прогнозировали метель и сильный ветер.
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