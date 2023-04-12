В Челябинской области нашли мигранта с запретом на въезд в Россию

Незаконному мигранту уже был закрыт въезд на территорию страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кизильском районе Челябинской области полицейские выявили иностранца, незаконно находящегося на территории России. О том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейскими на территории Кизильского района выявлен иностранный гражданин, 1999 года рождения. Он незаконно пересек границу РФ, зная о том, что въезд на территорию страны ему закрыт», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы). Кроме того, по результатам рейда «Нелегальный мигрант» будет выдворено 28 иностранцев, 21 из которых с пребыванием в центре временного содержания иностранных граждан. Девять незаконных мигрантов удалено принудительно, а еще 14 получили запрет на въезд в Россию.

В ходе рейда зафиксировано десять случаев фиктивной постановки на учет. Так, в Тракторозаводском районе (Челябинск) женщина в своей квартире прописала четырех иностранцев. Предоставлять квартиру для проживания хозяйка не планировала. По ложным трудовым данным было пресечено 186 нарушений. Общая сумма штрафов для нарушителей составила 300 тысяч рублей.

Ранее в результате рейда «Нелегальный мигрант» было принято решение выдворить восемь иностранцев, депортировать отбывшего наказание преступника и запретить въезд 15 гражданам других стран. Всего было пресечено 125 нарушений законодательства.