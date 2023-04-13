Мединский: у нас нет конфликта с Украиной

13 апреля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Украина является неотъемлемой частью русского мира, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России нет конфликта с Украиной. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский, указав, что Украина является неотъемлемой частью русского мира. «Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи», — рассказал Мединский в интервью РБК. Он добавил, что испытывает огромную любовь к Украине, к ее земле и к ее героическому прошлому. Также Мединский отметил, что Запад пытается сделать Россию колонией, начиная с 17 века. Теперь, по словам советника, начинается очередной круг. Ранее Мединский заявлял, что дипломаты и представители администрации не ведут переговоров по Украине, передает RT. Также он объяснил необходимость включения темы СВО в школьные учебники, передает телеканал 360. По его словам, школьникам нужно рассказывать, почему спецоперация была неизбежной.

У России нет конфликта с Украиной. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский, указав, что Украина является неотъемлемой частью русского мира. «Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи», — рассказал Мединский в интервью РБК. Он добавил, что испытывает огромную любовь к Украине, к ее земле и к ее героическому прошлому. Также Мединский отметил, что Запад пытается сделать Россию колонией, начиная с 17 века. Теперь, по словам советника, начинается очередной круг. Ранее Мединский заявлял, что дипломаты и представители администрации не ведут переговоров по Украине, передает RT. Также он объяснил необходимость включения темы СВО в школьные учебники, передает телеканал 360. По его словам, школьникам нужно рассказывать, почему спецоперация была неизбежной.