Мединский раскрыл правду о секретных переговорах РФ и Украины

Мединский: российские дипломаты не ведут никаких переговоров по поводу конфликта на Украине

Дипломаты из России не ведут никаких секретных переговоров, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители российской власти не ведут никаких секретных переговоров по поводу конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в 2022-м году, Владимир Мединский.

«Российские дипломаты никакие переговоры не ведут», — передает слова Мединского РИА Новости. Он подчеркнул, что, вопреки многим сообщениям, ни представители администрации, ни правительства, а также какие-либо представители дипломатии России низкого, либо высокого ранга переговоров не ведут.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также выражал желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы постараться найти некие правильные решения урегулирования конфликта на Украине. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве проходят секретные переговоры по поводу ситуации на Украине, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассказала, что власти Украины предлагают российской армии сложить оружие и покинуть Крым и Донбасс, сообщает телеканал 360.