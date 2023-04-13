Помощник президента РФ предложил реконструировать «Екатеринбург Арену»

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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , стадион, екатеринбург арена, трибуна стадиона
Временные трибуны на стадионе остались после Чемпионата мира по футболу в 2018 году Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин считают, что стадион «Екатеринбург Арена» необходимо реконструировать. Речь идет о закрытии контура чаши спортивного объекта и временных трибунах. Об этом заявил департамент информационной политики.

«Один вопрос, который обсудили участники встречи, касается адаптации стадиона „Екатеринбург Арена“. Речь идет о закрытии контура чаши, включая демонтаж сборно-разборных трибун и благоустройство территории», — сообщает ДИП детали разговора Куйвашева и Левитина.

Ранее глава региона и помощник президента России открыли Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге. Он станет одной из главных площадок Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года. Соревнование стало альтернативой перенесенной на неопределенный срок Универсиаде FISU.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин считают, что стадион «Екатеринбург Арена» необходимо реконструировать. Речь идет о закрытии контура чаши спортивного объекта и временных трибунах. Об этом заявил департамент информационной политики. «Один вопрос, который обсудили участники встречи, касается адаптации стадиона „Екатеринбург Арена“. Речь идет о закрытии контура чаши, включая демонтаж сборно-разборных трибун и благоустройство территории», — сообщает ДИП детали разговора Куйвашева и Левитина. Ранее глава региона и помощник президента России открыли Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге. Он станет одной из главных площадок Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года. Соревнование стало альтернативой перенесенной на неопределенный срок Универсиаде FISU.
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