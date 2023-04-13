Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин открыли Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге. Он станет одной из главных площадок Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Это дворец мирового уровня для всех видов плавания, и это подтвердили Олимпийские чемпионы. Место для комплекса выбрано очень удачно», — заявил Левитин.
Площадь Дворца водных видов спорта составляет 60 тысяч квадратных метров, а под одной крышей находятся четыре бассейна — детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. По словам губернатора Евгения Куйвашева, после окончания игр спортивная площадка станет доступна жителям Свердловской области.
«Любителей плавания у нас достаточно, мы знаем, как у нас загружены бассейны Екатеринбурга, они полные. Днем тренируются дети, взрослые тренируются днем и вечером. Безусловно, после того, как пройдут тестовые и главные соревнования, будет разработана система, по которой будут предусмотрены формы и бесплатного, и платного доступа сюда для всех», — сказал Евгений Куйвашев.
До Международного фестиваля университетского спорта на спортивной площадке пройдут Чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию. Позже во Дворце будут созданы секции по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.
Ранее стало известно, что Левитин приедет в Екатеринбург, чтобы проверить, как обстоят дела со знаковыми инфраструктурными объектами, которые будут действовать во время Международного фестиваля университетского спорта. Это соревнование стало альтернативой перенесенной на неопределенный срок Универсиаде FISU.
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