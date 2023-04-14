Сотрудники МЧС спасли челябинский поселок от пожара. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные локализовали пожар, который подходил к поселку Сухомесово Фото:

Сотрудники МЧС 14 апреля защитили поселок Сухомесово Челябинска от пожара, который быстро разносился ветром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Фронт пожара составил 800 метров и двигался в сторону поселка Сухомесово. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, до поселка оставалось всего 400 метров. Угроза существовала и для поселка Береговой. Огнеборцы локализовали пожар. Угрозы населенным пунктам нет» — сообщили в ведомстве.

Для тушения пожара были привлечены подразделения Челябинского и Копейского гарнизона. Спецслужбы использовали технику для дополнительной опашки территории и поливочные машины.

В регионе уже заведено 39 административных дел за несоблюдение законодательства в период особого противопожарного режима. Для выявления нарушителей ежедневно проводятся рейды спецслужбами.

Пожарные не допустили приближения пожара к населенным пунктам
Пожарные не допустили приближения пожара к населенным пунктам
Фото:

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Сотрудники МЧС 14 апреля защитили поселок Сухомесово Челябинска от пожара, который быстро разносился ветром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Фронт пожара составил 800 метров и двигался в сторону поселка Сухомесово. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, до поселка оставалось всего 400 метров. Угроза существовала и для поселка Береговой. Огнеборцы локализовали пожар. Угрозы населенным пунктам нет» — сообщили в ведомстве. Для тушения пожара были привлечены подразделения Челябинского и Копейского гарнизона. Спецслужбы использовали технику для дополнительной опашки территории и поливочные машины. В регионе уже заведено 39 административных дел за несоблюдение законодательства в период особого противопожарного режима. Для выявления нарушителей ежедневно проводятся рейды спецслужбами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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