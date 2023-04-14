Пожарные локализовали пожар, который подходил к поселку Сухомесово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники МЧС 14 апреля защитили поселок Сухомесово Челябинска от пожара, который быстро разносился ветром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Фронт пожара составил 800 метров и двигался в сторону поселка Сухомесово. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, до поселка оставалось всего 400 метров. Угроза существовала и для поселка Береговой. Огнеборцы локализовали пожар. Угрозы населенным пунктам нет» — сообщили в ведомстве.

Для тушения пожара были привлечены подразделения Челябинского и Копейского гарнизона. Спецслужбы использовали технику для дополнительной опашки территории и поливочные машины.

В регионе уже заведено 39 административных дел за несоблюдение законодательства в период особого противопожарного режима. Для выявления нарушителей ежедневно проводятся рейды спецслужбами.