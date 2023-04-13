13 апреля 2023

Пермячка за оформление 100 фиктивных займов отправится в колонию

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Суд приговорил женщину к четырем годам колонии за мошенничество Фото:

В Перми осудили бывшую сотрудницу микрофинансовой организации. Женщина изготовила более 100 фиктивных договоров потребительского займа. В действительности граждане не обращались за оформлением кредитов, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Судом установлено, что подсудимая, являясь в 2018 году сотрудником микрокредитной организации, изготовила более 100 подложных (фиктивных) договоров потребительского займа на общую сумму 3,8 млн. рублей», — говорится на сайте ведомства.

Пермячка признана Кировским районным судом Перми виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима. Также виновная должна возместить материальный ущерб, причиненный микрофинансовой организации.

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В Перми осудили бывшую сотрудницу микрофинансовой организации. Женщина изготовила более 100 фиктивных договоров потребительского займа. В действительности граждане не обращались за оформлением кредитов, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Судом установлено, что подсудимая, являясь в 2018 году сотрудником микрокредитной организации, изготовила более 100 подложных (фиктивных) договоров потребительского займа на общую сумму 3,8 млн. рублей», — говорится на сайте ведомства. Пермячка признана Кировским районным судом Перми виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима. Также виновная должна возместить материальный ущерб, причиненный микрофинансовой организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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