Пермячка за оформление 100 фиктивных займов отправится в колонию

В Перми осудили бывшую сотрудницу микрофинансовой организации. Женщина изготовила более 100 фиктивных договоров потребительского займа. В действительности граждане не обращались за оформлением кредитов, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«Судом установлено, что подсудимая, являясь в 2018 году сотрудником микрокредитной организации, изготовила более 100 подложных (фиктивных) договоров потребительского займа на общую сумму 3,8 млн. рублей», — говорится на сайте ведомства.
Пермячка признана Кировским районным судом Перми виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима. Также виновная должна возместить материальный ущерб, причиненный микрофинансовой организации.
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