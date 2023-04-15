Осужденные в ХМАО отметили Пасху

В ХМАО осужденные приняли участие в торжественных пасхальных мероприятиях. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре.
«На территории тюремных храмов и молельных комнат священнослужители Ханты-Мансийской митрополии РПЦ провели богослужения и духовные беседы на тему праздника Светлой Пасхи. По сложившейся традиции каждый человек, содержащийся в ИУ и СИЗО, независимо от своего вероисповедания, получил к обеду пасхальные яйца и куличи», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Семь осужденных в этот день прошли обряд Крещения. В церкви на территории сургутской исправительной колонии №11 певчие исполнили песнопения в честь праздника.
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