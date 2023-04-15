15 апреля 2023
14 апреля 2023

Осужденные в ХМАО отметили Пасху

© Служба новостей «URA.RU»
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Христианский праздник Пасха. Сургут, пасха, крашенные яйца
Осужденным подали к обеду пасхальные яйца и куличи Фото:

В ХМАО осужденные приняли участие в торжественных пасхальных мероприятиях. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре.

«На территории тюремных храмов и молельных комнат священнослужители Ханты-Мансийской митрополии РПЦ провели богослужения и духовные беседы на тему праздника Светлой Пасхи. По сложившейся традиции каждый человек, содержащийся в ИУ и СИЗО, независимо от своего вероисповедания, получил к обеду пасхальные яйца и куличи», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Семь осужденных в этот день прошли обряд Крещения. В церкви на территории сургутской исправительной колонии №11 певчие исполнили песнопения в честь праздника.

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В ХМАО осужденные приняли участие в торжественных пасхальных мероприятиях. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре. «На территории тюремных храмов и молельных комнат священнослужители Ханты-Мансийской митрополии РПЦ провели богослужения и духовные беседы на тему праздника Светлой Пасхи. По сложившейся традиции каждый человек, содержащийся в ИУ и СИЗО, независимо от своего вероисповедания, получил к обеду пасхальные яйца и куличи», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Семь осужденных в этот день прошли обряд Крещения. В церкви на территории сургутской исправительной колонии №11 певчие исполнили песнопения в честь праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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