17 апреля 2023

Каштакский бор под Челябинском готовят к вырубке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители опасаются вырубки многовековых сосен
Жители опасаются вырубки многовековых сосен Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) на территории памятника природы Каштакский бор готовится площадка к вырубке многовековых сосен. На деревьях уже нанесены отметки красной краской и сделаны насечки. Об этом URA.RU сообщили 18 апреля жители.

«Жители поселка Каштак 4 апреля обнаружили, что на территории памятника природы Каштакский бор готовится площадка к вырубке многовековых сосен. На деревьях нанесены отметки красной краской и сделаны насечки», — рассказали URA.RU жители. В доказательство своих слов они предоставили фотографии и постановление администрации Сосновского района.

Документ утверждает проект внесения изменения в проекты планировки и межевания территории микрорайона «Соколиная гора». Данное постановление №387 подписано 3 марта 2023 года главой Сосновского района Евгением Вагановым.

Активисты рассказали URA.RU, что данная площадка предназначена для строительной компании. По словам жителей, они подали коллективное обращение в адрес главы Евгения Ваганова об отмене постановления, но местные власти не отвечают и игнорируют мнение граждан.

«Я о вырубке в Каштакском бору ничего не знаю. Пишите официальный запрос, рассмотрим», — прокомментировал URA.RU ситуацию Евгений Ваганов.

Неизвестные пометили деревья красной краской
Неизвестные пометили деревья красной краской
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В Сосновском районе (Челябинская область) на территории памятника природы Каштакский бор готовится площадка к вырубке многовековых сосен. На деревьях уже нанесены отметки красной краской и сделаны насечки. Об этом URA.RU сообщили 18 апреля жители. «Жители поселка Каштак 4 апреля обнаружили, что на территории памятника природы Каштакский бор готовится площадка к вырубке многовековых сосен. На деревьях нанесены отметки красной краской и сделаны насечки», — рассказали URA.RU жители. В доказательство своих слов они предоставили фотографии и постановление администрации Сосновского района. Документ утверждает проект внесения изменения в проекты планировки и межевания территории микрорайона «Соколиная гора». Данное постановление №387 подписано 3 марта 2023 года главой Сосновского района Евгением Вагановым. Активисты рассказали URA.RU, что данная площадка предназначена для строительной компании. По словам жителей, они подали коллективное обращение в адрес главы Евгения Ваганова об отмене постановления, но местные власти не отвечают и игнорируют мнение граждан. «Я о вырубке в Каштакском бору ничего не знаю. Пишите официальный запрос, рассмотрим», — прокомментировал URA.RU ситуацию Евгений Ваганов.
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