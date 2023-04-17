Жители опасаются вырубки многовековых сосен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе (Челябинская область) на территории памятника природы Каштакский бор готовится площадка к вырубке многовековых сосен. На деревьях уже нанесены отметки красной краской и сделаны насечки. Об этом URA.RU сообщили 18 апреля жители.

«Жители поселка Каштак 4 апреля обнаружили, что на территории памятника природы Каштакский бор готовится площадка к вырубке многовековых сосен. На деревьях нанесены отметки красной краской и сделаны насечки», — рассказали URA.RU жители. В доказательство своих слов они предоставили фотографии и постановление администрации Сосновского района.

Документ утверждает проект внесения изменения в проекты планировки и межевания территории микрорайона «Соколиная гора». Данное постановление №387 подписано 3 марта 2023 года главой Сосновского района Евгением Вагановым.

Активисты рассказали URA.RU, что данная площадка предназначена для строительной компании. По словам жителей, они подали коллективное обращение в адрес главы Евгения Ваганова об отмене постановления, но местные власти не отвечают и игнорируют мнение граждан.

«Я о вырубке в Каштакском бору ничего не знаю. Пишите официальный запрос, рассмотрим», — прокомментировал URA.RU ситуацию Евгений Ваганов.