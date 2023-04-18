В танковой столице России обнаружили опасный газ

В Нижнем Тагиле выбросы диоксида азота превысили норму в два раза

Жители Нижнего Тагила часто ощущают выбросы предприятий на себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе была зафиксирована в Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 18 апреля. Также над городом заметили серо-красную дымку выбросов с промышленных предприятий.

«Во время текущих замеров газоанализатор ловил в воздухе диоксид азота от 0,1 до 0,3 мг/м3. После контрольных 20-минутных замеров концентрация вещества составила 0,4 мг/м3, что превышает его норму в два раза», — сообщает журналист TagilCity, который проводил исследование.

Замеры проходили при температуре +4 градуса, юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду. При этом в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области заявили, что никаких выбросов зафиксировано не было. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Диоксид азота — это бурый газ или желтоватая жидкость. Он способен разъедать глаза, кожу и дыхательные пути. При высоких концентрациях может привести к отеку в горле и удушению.

Выбросы с предприятий жители Нижнего Тагила фиксируют постоянно. Например, ранее они пожаловались на смог с резким химическим запахом, который вызывал головную боль, тошноту и головокружение.