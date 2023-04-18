Два челябинских мэра получат новые посты

Назначения состоятся в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэры закрытых городов Росатома в Челябинской области возглавят местные отделения «Единой России». Эту информацию подтвердили URA.RU в региональном исполкоме партии.

«Областная кадровая комиссия согласовала кандидатуру Евгения Щербакова на пост местного отделения ЕР в ЗАТО Озерск. Андрея Пульникова, соответственно, на пост лидера отделения партии в ЗАТО Снежинск», — пояснили URA.RU в исполкоме.

Тренд назначения мэров секретарями муниципальных организаций ЕР задал полтора года назад губернатор Алексей Текслер, возглавив предварительно региональную организацию единороссов. В рамках этой установки, отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы городов и районов. Но лишь в том случае, если у них нет проблем с вышестоящими властями и они пользуются авторитетом у населения.