Два челябинских мэра получат новые посты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Назначения состоятся в ближайшее время
Назначения состоятся в ближайшее время Фото:

Мэры закрытых городов Росатома в Челябинской области возглавят местные отделения «Единой России». Эту информацию подтвердили URA.RU в региональном исполкоме партии.

«Областная кадровая комиссия согласовала кандидатуру Евгения Щербакова на пост местного отделения ЕР в ЗАТО Озерск. Андрея Пульникова, соответственно, на пост лидера отделения партии в ЗАТО Снежинск», — пояснили URA.RU в исполкоме.

Тренд назначения мэров секретарями муниципальных организаций ЕР задал полтора года назад губернатор Алексей Текслер, возглавив предварительно региональную организацию единороссов. В рамках этой установки, отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы городов и районов. Но лишь в том случае, если у них нет проблем с вышестоящими властями и они пользуются авторитетом у населения.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэры закрытых городов Росатома в Челябинской области возглавят местные отделения «Единой России». Эту информацию подтвердили URA.RU в региональном исполкоме партии. «Областная кадровая комиссия согласовала кандидатуру Евгения Щербакова на пост местного отделения ЕР в ЗАТО Озерск. Андрея Пульникова, соответственно, на пост лидера отделения партии в ЗАТО Снежинск», — пояснили URA.RU в исполкоме. Тренд назначения мэров секретарями муниципальных организаций ЕР задал полтора года назад губернатор Алексей Текслер, возглавив предварительно региональную организацию единороссов. В рамках этой установки, отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы городов и районов. Но лишь в том случае, если у них нет проблем с вышестоящими властями и они пользуются авторитетом у населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...