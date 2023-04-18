В Челябинске водитель сбил самокатчика. Видео

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Самокатчик не спешился при переходе улицы на светофоре
Самокатчик не спешился при переходе улицы на светофоре Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса водитель задавил молодого человека, ехавшего на самокате. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь».

Судя по кадрам, водитель черного седана поворачивал с проспекта Ленина на улицу Энгельса в сторону АМЗ. Молодой человек на самокате пытался попасть на противоположную сторону улицы на зеленый сигнал светофора. В этот момент он ехал на самокате, а не шел с ним рядом.

После удара самокатчик без посторонней помощи встал на ноги. По данным URA.RU, участники инцидента не стали вызывать ГИБДД, а решили вопрос на месте.

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В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса водитель задавил молодого человека, ехавшего на самокате. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь». Судя по кадрам, водитель черного седана поворачивал с проспекта Ленина на улицу Энгельса в сторону АМЗ. Молодой человек на самокате пытался попасть на противоположную сторону улицы на зеленый сигнал светофора. В этот момент он ехал на самокате, а не шел с ним рядом. После удара самокатчик без посторонней помощи встал на ноги. По данным URA.RU, участники инцидента не стали вызывать ГИБДД, а решили вопрос на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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