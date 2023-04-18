Самокатчик не спешился при переходе улицы на светофоре
В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса водитель задавил молодого человека, ехавшего на самокате. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь».
Судя по кадрам, водитель черного седана поворачивал с проспекта Ленина на улицу Энгельса в сторону АМЗ. Молодой человек на самокате пытался попасть на противоположную сторону улицы на зеленый сигнал светофора. В этот момент он ехал на самокате, а не шел с ним рядом.
После удара самокатчик без посторонней помощи встал на ноги. По данным URA.RU, участники инцидента не стали вызывать ГИБДД, а решили вопрос на месте.
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