Самокатчик не спешился при переходе улицы на светофоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса водитель задавил молодого человека, ехавшего на самокате. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь».

Судя по кадрам, водитель черного седана поворачивал с проспекта Ленина на улицу Энгельса в сторону АМЗ. Молодой человек на самокате пытался попасть на противоположную сторону улицы на зеленый сигнал светофора. В этот момент он ехал на самокате, а не шел с ним рядом.

После удара самокатчик без посторонней помощи встал на ноги. По данным URA.RU, участники инцидента не стали вызывать ГИБДД, а решили вопрос на месте.