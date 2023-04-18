Силовики выступят перед екатеринбуржцами со срочным предупреждением

Полицейские будут сообщать екатеринбуржцам о мошенничестве через громкоговорители

19 апреля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Предупреждения о мошенничестве будут звучать через громкоговорители Фото: Илья Московец © URA.RU Полицейские Екатеринбурга с 19 по 21 апреля будут через громкоговорители предупреждать горожан об участившихся случаях мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городской полиции. «Сотрудники городского УМВД, включая экипажи ППСП, ДПС, с помощью специального громкоговорящего устройства предупреждают горожан об участившихся случаях мошенничества», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что мероприятия проходят до 21 апреля. Кроме этого, силовики будут лично предупреждать пожилых горожан об опасности мошенников. Полицейские дадут советы, как вести себя при телефонном разговоре с незнакомцами и при встрече с мошенниками на улице. К борьбе с мошенниками подключили все службы полиции, чтобы остановить злоумышленников.

Полицейские Екатеринбурга с 19 по 21 апреля будут через громкоговорители предупреждать горожан об участившихся случаях мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городской полиции. «Сотрудники городского УМВД, включая экипажи ППСП, ДПС, с помощью специального громкоговорящего устройства предупреждают горожан об участившихся случаях мошенничества», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что мероприятия проходят до 21 апреля. Кроме этого, силовики будут лично предупреждать пожилых горожан об опасности мошенников. Полицейские дадут советы, как вести себя при телефонном разговоре с незнакомцами и при встрече с мошенниками на улице. К борьбе с мошенниками подключили все службы полиции, чтобы остановить злоумышленников.