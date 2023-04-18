18 апреля 2023

Силовики выступят перед екатеринбуржцами со срочным предупреждением

Полицейские будут сообщать екатеринбуржцам о мошенничестве через громкоговорители
© Служба новостей «URA.RU»
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Предупреждения о мошенничестве будут звучать через громкоговорители
Предупреждения о мошенничестве будут звучать через громкоговорители Фото:

Полицейские Екатеринбурга с 19 по 21 апреля будут через громкоговорители предупреждать горожан об участившихся случаях мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городской полиции.

«Сотрудники городского УМВД, включая экипажи ППСП, ДПС, с помощью специального громкоговорящего устройства предупреждают горожан об участившихся случаях мошенничества», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что мероприятия проходят до 21 апреля.

Кроме этого, силовики будут лично предупреждать пожилых горожан об опасности мошенников. Полицейские дадут советы, как вести себя при телефонном разговоре с незнакомцами и при встрече с мошенниками на улице. К борьбе с мошенниками подключили все службы полиции, чтобы остановить злоумышленников.

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Полицейские Екатеринбурга с 19 по 21 апреля будут через громкоговорители предупреждать горожан об участившихся случаях мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городской полиции. «Сотрудники городского УМВД, включая экипажи ППСП, ДПС, с помощью специального громкоговорящего устройства предупреждают горожан об участившихся случаях мошенничества», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что мероприятия проходят до 21 апреля. Кроме этого, силовики будут лично предупреждать пожилых горожан об опасности мошенников. Полицейские дадут советы, как вести себя при телефонном разговоре с незнакомцами и при встрече с мошенниками на улице. К борьбе с мошенниками подключили все службы полиции, чтобы остановить злоумышленников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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