Силовики выступят перед екатеринбуржцами со срочным предупреждением

Полицейские Екатеринбурга с 19 по 21 апреля будут через громкоговорители предупреждать горожан об участившихся случаях мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городской полиции.
«Сотрудники городского УМВД, включая экипажи ППСП, ДПС, с помощью специального громкоговорящего устройства предупреждают горожан об участившихся случаях мошенничества», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что мероприятия проходят до 21 апреля.
Кроме этого, силовики будут лично предупреждать пожилых горожан об опасности мошенников. Полицейские дадут советы, как вести себя при телефонном разговоре с незнакомцами и при встрече с мошенниками на улице. К борьбе с мошенниками подключили все службы полиции, чтобы остановить злоумышленников.
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