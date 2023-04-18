Вблизи ЖК пермского миллиардера найдены тела погибших мужчин

Погибшие были обнаружены рядом с ЖК «Арсенал»
Рядом с ЖК Арсенал, застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, обнаружены тела двух погибших мужчин. Информацию о случившемся URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.
«Местные жители обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни в логу между ЖК Арсенал и ул. Льва Шатрова. Погибшими оказались пермяки в возрасте 28 и 31 лет, оба ранее судимые», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника в силовых структурах, оба погибших не имеют признаком насильственной смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!