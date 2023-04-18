18 апреля 2023

Вблизи ЖК пермского миллиардера найдены тела погибших мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшие были обнаружены рядом с ЖК «Арсенал»
Погибшие были обнаружены рядом с ЖК «Арсенал» Фото:

Рядом с ЖК Арсенал, застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, обнаружены тела двух погибших мужчин. Информацию о случившемся URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.

«Местные жители обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни в логу между ЖК Арсенал и ул. Льва Шатрова. Погибшими оказались пермяки в возрасте 28 и 31 лет, оба ранее судимые», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника в силовых структурах, оба погибших не имеют признаком насильственной смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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Рядом с ЖК Арсенал, застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, обнаружены тела двух погибших мужчин. Информацию о случившемся URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Местные жители обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни в логу между ЖК Арсенал и ул. Льва Шатрова. Погибшими оказались пермяки в возрасте 28 и 31 лет, оба ранее судимые», — рассказал собеседник агентства. По словам источника в силовых структурах, оба погибших не имеют признаком насильственной смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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