Вблизи ЖК пермского миллиардера найдены тела погибших мужчин

19 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Погибшие были обнаружены рядом с ЖК «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Рядом с ЖК Арсенал, застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, обнаружены тела двух погибших мужчин. Информацию о случившемся URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Местные жители обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни в логу между ЖК Арсенал и ул. Льва Шатрова. Погибшими оказались пермяки в возрасте 28 и 31 лет, оба ранее судимые», — рассказал собеседник агентства. По словам источника в силовых структурах, оба погибших не имеют признаком насильственной смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Рядом с ЖК Арсенал, застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, обнаружены тела двух погибших мужчин. Информацию о случившемся URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Местные жители обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни в логу между ЖК Арсенал и ул. Льва Шатрова. Погибшими оказались пермяки в возрасте 28 и 31 лет, оба ранее судимые», — рассказал собеседник агентства. По словам источника в силовых структурах, оба погибших не имеют признаком насильственной смерти. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.