Подземный пожар на челябинском руднике ликвидировали

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, штрек, проходка, шахта центральная
С 20 апреля шахта «Узельгинского» ГОКа начнет работать в обычном режиме Фото:

Пожар, возникший на глубине более 500 метров в шахте Узельгинского рудника, ликвидирован. В ближайшее время предприятие возобновит работу, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар площадью 60 кв. метров на шахте ликвидирован. Полностью уничтожена погрузочно-доставочная машина. На производственный процесс происшествие не повлияет, с 20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пожар на глубине 520 метров начался с возгорания фронтального погрузчика. На место происшествия прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Самостоятельно эвакуировались 346 человек, еще одного рабочего вывели на поверхность спасатели ВГСЧ.

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Пожар, возникший на глубине более 500 метров в шахте Узельгинского рудника, ликвидирован. В ближайшее время предприятие возобновит работу, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области. «Пожар площадью 60 кв. метров на шахте ликвидирован. Полностью уничтожена погрузочно-доставочная машина. На производственный процесс происшествие не повлияет, с 20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе ведомства. Пожар на глубине 520 метров начался с возгорания фронтального погрузчика. На место происшествия прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Самостоятельно эвакуировались 346 человек, еще одного рабочего вывели на поверхность спасатели ВГСЧ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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