Подземный пожар на челябинском руднике ликвидировали

С 20 апреля шахта «Узельгинского» ГОКа начнет работать в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар, возникший на глубине более 500 метров в шахте Узельгинского рудника, ликвидирован. В ближайшее время предприятие возобновит работу, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар площадью 60 кв. метров на шахте ликвидирован. Полностью уничтожена погрузочно-доставочная машина. На производственный процесс происшествие не повлияет, с 20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пожар на глубине 520 метров начался с возгорания фронтального погрузчика. На место происшествия прибыли две единицы техники и 10 пожарных. Самостоятельно эвакуировались 346 человек, еще одного рабочего вывели на поверхность спасатели ВГСЧ.