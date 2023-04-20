Челябинские атомщики ускорили переработку ядерного топлива

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Переработанное после техперевооружения топливо отправится партнерам в апреле Фото:

Атомщики радиохимического завода ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) ускорили переработку ядерного топлива. Как 20 апреля URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, процесс оптимизировали за счет сокращения количества операций.

«С 2023 года наработка готовой продукции будет осуществляться по новым техническим условиям. Это позволит исключить дополнительные операции при обращении с материалом», — отметили в пресс-службе ПО «Маяк».

Замдиректора радиохимического завода Андрей Миндеров пояснил, что продукцию затем используют в качестве сырья для фабрикации свежего МОКС-топлива. Его применят для реакторной установки БН-800 Белоярской АЭС в Свердловской области. В результате технических новаций ускорится процесс вовлечения сырья в производство. В апреле по технологической цепочке переработки наработанный по новым условиям продукт отправят в Железногорск Красноярского края на Горно-химический комбинат.

С началом переработки отработанного МОКС-топлива специалисты Росатома замкнули ядерный цикл для всех видов ресурсов. В качестве результата достигнуто сокращение образуемых жидких отходов. Получая с АЭС отработанное ядерное топливо, ПО «Маяк» перерабатывает его и отправляет фрагменты (ТВЭЛ) в Сибирь. Там оно доводится до состояния, при котором МОКС-топливо снова пригодно для использования на электростанции.

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Атомщики радиохимического завода ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) ускорили переработку ядерного топлива. Как 20 апреля URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, процесс оптимизировали за счет сокращения количества операций. «С 2023 года наработка готовой продукции будет осуществляться по новым техническим условиям. Это позволит исключить дополнительные операции при обращении с материалом», — отметили в пресс-службе ПО «Маяк». Замдиректора радиохимического завода Андрей Миндеров пояснил, что продукцию затем используют в качестве сырья для фабрикации свежего МОКС-топлива. Его применят для реакторной установки БН-800 Белоярской АЭС в Свердловской области. В результате технических новаций ускорится процесс вовлечения сырья в производство. В апреле по технологической цепочке переработки наработанный по новым условиям продукт отправят в Железногорск Красноярского края на Горно-химический комбинат. С началом переработки отработанного МОКС-топлива специалисты Росатома замкнули ядерный цикл для всех видов ресурсов. В качестве результата достигнуто сокращение образуемых жидких отходов. Получая с АЭС отработанное ядерное топливо, ПО «Маяк» перерабатывает его и отправляет фрагменты (ТВЭЛ) в Сибирь. Там оно доводится до состояния, при котором МОКС-топливо снова пригодно для использования на электростанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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