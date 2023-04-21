Многоэтажку в Челябинске эвакуировали из-за пожара

Пожарные оперативно устранили возгорание Фото: Илья Московец © URA.RU

Жильцов многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска эвакуировали из-за пожара в одной из квартир. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Вызов в шестиэтажный дом на шоссе Металлургов, 29, поступил 21 апреля в 20:55. Пожар произошел в одной из квартир. Были эвакуированы 12 человек, в том числе шесть детей», — уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь повредил мебель и газовую плиту. Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на станции Смолино под Челябинском произошел пожар в частном доме. Пожарным удалось остановить распространение огня на соседние постройки.