21 апреля 2023

Многоэтажку в Челябинске эвакуировали из-за пожара

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, мчс, жилой дом, люлька, пожарная лестница
Пожарные оперативно устранили возгорание Фото:

Жильцов многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска эвакуировали из-за пожара в одной из квартир. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Вызов в шестиэтажный дом на шоссе Металлургов, 29, поступил 21 апреля в 20:55. Пожар произошел в одной из квартир. Были эвакуированы 12 человек, в том числе шесть детей», — уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь повредил мебель и газовую плиту. Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на станции Смолино под Челябинском произошел пожар в частном доме. Пожарным удалось остановить распространение огня на соседние постройки.

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Жильцов многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска эвакуировали из-за пожара в одной из квартир. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Вызов в шестиэтажный дом на шоссе Металлургов, 29, поступил 21 апреля в 20:55. Пожар произошел в одной из квартир. Были эвакуированы 12 человек, в том числе шесть детей», — уточнили в ведомстве. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь повредил мебель и газовую плиту. Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливаются. Ранее сообщалось, что на станции Смолино под Челябинском произошел пожар в частном доме. Пожарным удалось остановить распространение огня на соседние постройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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