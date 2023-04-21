Челябинские полицейские задержали серийного похитителя дезодорантов. Видео

22 апреля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Челябинец похищал косметику в Троицке, а потом перепродавал ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция в Троицке (Челябинская область) задержала 28-летнего мужчину, который совершил серию краж из магазинов. Подозреваемый предпочитал похищать дезодоранты и шампуни, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Участковые уполномоченные Троицка задержали 28-летнего челябинца, похищавшего из магазинов дезодоранты, шампуни, продукты и алкоголь. Он действовал в темных очках», — уточнили в полицейском главке. Похищенное мужчина привозил в Челябинск, где продавал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ранее сообщалось, что в Копейске мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Он планировал похитить оттуда продукты.

Полиция в Троицке (Челябинская область) задержала 28-летнего мужчину, который совершил серию краж из магазинов. Подозреваемый предпочитал похищать дезодоранты и шампуни, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Участковые уполномоченные Троицка задержали 28-летнего челябинца, похищавшего из магазинов дезодоранты, шампуни, продукты и алкоголь. Он действовал в темных очках», — уточнили в полицейском главке. Похищенное мужчина привозил в Челябинск, где продавал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ранее сообщалось, что в Копейске мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Он планировал похитить оттуда продукты.