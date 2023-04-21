21 апреля 2023

Челябинские полицейские задержали серийного похитителя дезодорантов. Видео

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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, супермаркет, бытовая химия, магазин, косметика
Челябинец похищал косметику в Троицке, а потом перепродавал ее Фото:

Полиция в Троицке (Челябинская область) задержала 28-летнего мужчину, который совершил серию краж из магазинов. Подозреваемый предпочитал похищать дезодоранты и шампуни, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Участковые уполномоченные Троицка задержали 28-летнего челябинца, похищавшего из магазинов дезодоранты, шампуни, продукты и алкоголь. Он действовал в темных очках», — уточнили в полицейском главке.

Похищенное мужчина привозил в Челябинск, где продавал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Копейске мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Он планировал похитить оттуда продукты.

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Полиция в Троицке (Челябинская область) задержала 28-летнего мужчину, который совершил серию краж из магазинов. Подозреваемый предпочитал похищать дезодоранты и шампуни, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Участковые уполномоченные Троицка задержали 28-летнего челябинца, похищавшего из магазинов дезодоранты, шампуни, продукты и алкоголь. Он действовал в темных очках», — уточнили в полицейском главке. Похищенное мужчина привозил в Челябинск, где продавал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ранее сообщалось, что в Копейске мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Он планировал похитить оттуда продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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