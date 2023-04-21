Полиция в Троицке (Челябинская область) задержала 28-летнего мужчину, который совершил серию краж из магазинов. Подозреваемый предпочитал похищать дезодоранты и шампуни, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Участковые уполномоченные Троицка задержали 28-летнего челябинца, похищавшего из магазинов дезодоранты, шампуни, продукты и алкоголь. Он действовал в темных очках», — уточнили в полицейском главке.
Похищенное мужчина привозил в Челябинск, где продавал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Ранее сообщалось, что в Копейске мужчина застрял в двери овощного магазина, куда пробрался ночью. Он планировал похитить оттуда продукты.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.