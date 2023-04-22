У челябинца изъяли спиртное и табак на миллион рублей

Житель Челябинска хранил на складе контрафактный алкоголь и табак на сумму более 1 миллиона рублей. Нелегальную продукцию изъяла полиция, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Свыше тысячи бутылок спиртных напитков и около 7000 пачек сигарет изъяли из незаконного оборота полицейские в Челябинске. По предварительным данным, стоимость изъятого превысила 1 миллион рублей. Нелегальный товар хранил 50-летний житель Челябинска», — рассказали в полицейском главке региона.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье о хранении немаркированной алкогольной и табачной продукции с целью сбыта. Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по итогам 2022 года число алкогольных отравлений в Челябинской области выросло в три раза. Причиной отравлений чаще всего становился фальсифицированный алкоголь.
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