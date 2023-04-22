22 апреля 2023
21 апреля 2023

У челябинца изъяли спиртное и табак на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Полиция изъяла из оборота более тысячи бутылок крепкого алкоголя Фото:

Житель Челябинска хранил на складе контрафактный алкоголь и табак на сумму более 1 миллиона рублей. Нелегальную продукцию изъяла полиция, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Свыше тысячи бутылок спиртных напитков и около 7000 пачек сигарет изъяли из незаконного оборота полицейские в Челябинске. По предварительным данным, стоимость изъятого превысила 1 миллион рублей. Нелегальный товар хранил 50-летний житель Челябинска», — рассказали в полицейском главке региона.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье о хранении немаркированной алкогольной и табачной продукции с целью сбыта. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по итогам 2022 года число алкогольных отравлений в Челябинской области выросло в три раза. Причиной отравлений чаще всего становился фальсифицированный алкоголь.

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Житель Челябинска хранил на складе контрафактный алкоголь и табак на сумму более 1 миллиона рублей. Нелегальную продукцию изъяла полиция, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Свыше тысячи бутылок спиртных напитков и около 7000 пачек сигарет изъяли из незаконного оборота полицейские в Челябинске. По предварительным данным, стоимость изъятого превысила 1 миллион рублей. Нелегальный товар хранил 50-летний житель Челябинска», — рассказали в полицейском главке региона. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о хранении немаркированной алкогольной и табачной продукции с целью сбыта. Он находится под подпиской о невыезде. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по итогам 2022 года число алкогольных отравлений в Челябинской области выросло в три раза. Причиной отравлений чаще всего становился фальсифицированный алкоголь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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