В Каменске-Уральском парни с электрошокером напали на девочек. Фото

23 апреля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Группа из четырех парней запугала двор в Каменске-Уральском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) группа из 4-5 парней с электрошокером напала на девочек во дворе дома. Об этом сообщила очевидица. «Вчера вечером группа подростков бегала по двору 49-го квартала с электрошокером. Мальчики напали на девочек, одна успела убежать, а вот второй досталось», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидицу. Один из подростков бежал на девочек с особым удовольствием, заявила очевидица. Она добавила, что в настоящее время ищет родителей мальчиков. «В противном случае этот материал будет передан в отдел полиции, в школу и другие инстанции», — резюмировала женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации новости не получен. Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) группа из 4-5 парней с электрошокером напала на девочек во дворе дома. Об этом сообщила очевидица. «Вчера вечером группа подростков бегала по двору 49-го квартала с электрошокером. Мальчики напали на девочек, одна успела убежать, а вот второй досталось», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидицу. Один из подростков бежал на девочек с особым удовольствием, заявила очевидица. Она добавила, что в настоящее время ищет родителей мальчиков. «В противном случае этот материал будет передан в отдел полиции, в школу и другие инстанции», — резюмировала женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации новости не получен.