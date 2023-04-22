22 апреля 2023

В Каменске-Уральском парни с электрошокером напали на девочек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Группа из четырех парней запугала двор в Каменске-Уральском Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) группа из 4-5 парней с электрошокером напала на девочек во дворе дома. Об этом сообщила очевидица.

«Вчера вечером группа подростков бегала по двору 49-го квартала с электрошокером. Мальчики напали на девочек, одна успела убежать, а вот второй досталось», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидицу.

Один из подростков бежал на девочек с особым удовольствием, заявила очевидица. Она добавила, что в настоящее время ищет родителей мальчиков. «В противном случае этот материал будет передан в отдел полиции, в школу и другие инстанции», — резюмировала женщина.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации новости не получен.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) группа из 4-5 парней с электрошокером напала на девочек во дворе дома. Об этом сообщила очевидица. «Вчера вечером группа подростков бегала по двору 49-го квартала с электрошокером. Мальчики напали на девочек, одна успела убежать, а вот второй досталось», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидицу. Один из подростков бежал на девочек с особым удовольствием, заявила очевидица. Она добавила, что в настоящее время ищет родителей мальчиков. «В противном случае этот материал будет передан в отдел полиции, в школу и другие инстанции», — резюмировала женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации новости не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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