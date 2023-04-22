В Каменске-Уральском (Свердловская область) группа из 4-5 парней с электрошокером напала на девочек во дворе дома. Об этом сообщила очевидица.
«Вчера вечером группа подростков бегала по двору 49-го квартала с электрошокером. Мальчики напали на девочек, одна успела убежать, а вот второй досталось», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидицу.
Один из подростков бежал на девочек с особым удовольствием, заявила очевидица. Она добавила, что в настоящее время ищет родителей мальчиков. «В противном случае этот материал будет передан в отдел полиции, в школу и другие инстанции», — резюмировала женщина.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ на момент публикации новости не получен.
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