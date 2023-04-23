23 апреля 2023
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21 апреля 2023

В Перми фитнес-клуб с солярием продают по цене комнаты в общежитии

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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, тренажерный зал, спорт, фитнес, спортзал, беговая дорожка, зож, бег
Фитнес-клуб работает в Перми шесть лет (архивное фото) Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми продается фитнес-клуб «Атлетик» с солярием. Стоимость действующего бизнеса — 1,6 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит комната в благоустроенном общежитии. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Готовый бизнес — фитнес-клуб „Атлетик“. Работает на протяжении шести лет. Адрес — Пермь, ул. Делегатская, 35. Клуб разделен на четыре зоны — основной тренажерный зал, малый тренажерный зал, кардио-зона и мешок. Есть солярий. Покупали новый от завода-производителя год назад, лампы не менялись, так как еще нет полной выработки. Цена бизнеса — 1,6 млн рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что фитнес-клуб имеет базу постоянных клиентов и активные группы в соцсетях. Штат сформирован, сотрудники работают на постоянной основе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии выставлен на продажу магазин строительных материалов. Стоимость бизнеса — 1,3 млн рублей.

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В Орджоникидзевском районе Перми продается фитнес-клуб «Атлетик» с солярием. Стоимость действующего бизнеса — 1,6 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит комната в благоустроенном общежитии. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Готовый бизнес — фитнес-клуб „Атлетик“. Работает на протяжении шести лет. Адрес — Пермь, ул. Делегатская, 35. Клуб разделен на четыре зоны — основной тренажерный зал, малый тренажерный зал, кардио-зона и мешок. Есть солярий. Покупали новый от завода-производителя год назад, лампы не менялись, так как еще нет полной выработки. Цена бизнеса — 1,6 млн рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что фитнес-клуб имеет базу постоянных клиентов и активные группы в соцсетях. Штат сформирован, сотрудники работают на постоянной основе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене комнаты в общежитии выставлен на продажу магазин строительных материалов. Стоимость бизнеса — 1,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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