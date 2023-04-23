23 апреля 2023

В Челябинской области нашли 95 килограмм сосисок и колбасы сомнительного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, сосиски, продовольствие, еда, мясо, апк, сельское хозяйство
В обороте были сосиски и колбасы без этикеток и дат производства Фото:

В Челябинской области в обороте предпринимателя нашли 95 килограммов колбасы и сосисок сомнительного происхождения. О том, что неверные данные вносил ветеринар «Сосновской ветстанции», URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«21 марта предприниматель переместил 55 кг сосисок „Аппетитные подкопченные“ с площадки в Томино (Сосновский район) на площадку в Челябинске. Электронные документы на продукцию были оформлены ветврачом ОГБУ „Сосновская ветстанция“ с нарушением законодательства», — сообщили в ведомстве.

22 марта таким же способом отправили 40 килограммов колбасы «Боярская». Ветеринар оформлял документы на продукты без маркировок и дат выработки. Без этих данных нельзя подтвердить качество и безопасность продукции. Так, ветврач вносил недостоверную информацию, в том числе о сроке годности.

Две других площадки предпринимателя ранее оказались «фантомными» и ведомство исключило их из реестра. За нарушение реализации колбас ему и ветеринару вынесли предостережения.

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В Челябинской области в обороте предпринимателя нашли 95 килограммов колбасы и сосисок сомнительного происхождения. О том, что неверные данные вносил ветеринар «Сосновской ветстанции», URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «21 марта предприниматель переместил 55 кг сосисок „Аппетитные подкопченные“ с площадки в Томино (Сосновский район) на площадку в Челябинске. Электронные документы на продукцию были оформлены ветврачом ОГБУ „Сосновская ветстанция“ с нарушением законодательства», — сообщили в ведомстве. 22 марта таким же способом отправили 40 килограммов колбасы «Боярская». Ветеринар оформлял документы на продукты без маркировок и дат выработки. Без этих данных нельзя подтвердить качество и безопасность продукции. Так, ветврач вносил недостоверную информацию, в том числе о сроке годности. Две других площадки предпринимателя ранее оказались «фантомными» и ведомство исключило их из реестра. За нарушение реализации колбас ему и ветеринару вынесли предостережения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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