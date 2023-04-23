В Челябинской области нашли 95 килограмм сосисок и колбасы сомнительного происхождения

В обороте были сосиски и колбасы без этикеток и дат производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в обороте предпринимателя нашли 95 килограммов колбасы и сосисок сомнительного происхождения. О том, что неверные данные вносил ветеринар «Сосновской ветстанции», URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«21 марта предприниматель переместил 55 кг сосисок „Аппетитные подкопченные“ с площадки в Томино (Сосновский район) на площадку в Челябинске. Электронные документы на продукцию были оформлены ветврачом ОГБУ „Сосновская ветстанция“ с нарушением законодательства», — сообщили в ведомстве.

22 марта таким же способом отправили 40 килограммов колбасы «Боярская». Ветеринар оформлял документы на продукты без маркировок и дат выработки. Без этих данных нельзя подтвердить качество и безопасность продукции. Так, ветврач вносил недостоверную информацию, в том числе о сроке годности.

Две других площадки предпринимателя ранее оказались «фантомными» и ведомство исключило их из реестра. За нарушение реализации колбас ему и ветеринару вынесли предостережения.