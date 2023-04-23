Пермяка будут судить за изнасилование подростка

24 апреля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми будут судить местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится на сайте. Как выяснило следствие, вечером 3 декабря 2022 года пермяк пригласил к себе домой 15-летнюю девушку, с которой познакомился в соцсетях. В квартире обвиняемый напоил подростка алкоголем и изнасиловал. При этом местный житель знал возраст девушки.

В Перми будут судить местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится на сайте. Как выяснило следствие, вечером 3 декабря 2022 года пермяк пригласил к себе домой 15-летнюю девушку, с которой познакомился в соцсетях. В квартире обвиняемый напоил подростка алкоголем и изнасиловал. При этом местный житель знал возраст девушки.