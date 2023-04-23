23 апреля 2023

Пермяка будут судить за изнасилование подростка

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Перми будут судить местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится на сайте.

Как выяснило следствие, вечером 3 декабря 2022 года пермяк пригласил к себе домой 15-летнюю девушку, с которой познакомился в соцсетях. В квартире обвиняемый напоил подростка алкоголем и изнасиловал. При этом местный житель знал возраст девушки.

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В Перми будут судить местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится на сайте. Как выяснило следствие, вечером 3 декабря 2022 года пермяк пригласил к себе домой 15-летнюю девушку, с которой познакомился в соцсетях. В квартире обвиняемый напоил подростка алкоголем и изнасиловал. При этом местный житель знал возраст девушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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