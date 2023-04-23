Пермяка будут судить за изнасилование подростка

В Перми будут судить местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится на сайте.
Как выяснило следствие, вечером 3 декабря 2022 года пермяк пригласил к себе домой 15-летнюю девушку, с которой познакомился в соцсетях. В квартире обвиняемый напоил подростка алкоголем и изнасиловал. При этом местный житель знал возраст девушки.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.