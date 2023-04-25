В Челябинской области продается завод железобетонных изделий

На заводе производят не только плиты, но целый ассортимент железобетонной продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в поселке Новогорный Озерского городского округа выставили на продажу завод железобетонных изделий. Как указано на популярном портале, за предприятие просят 250 миллионов рублей.

«Продается производственный комплекс „Завод железобетонных изделий“, расположенный в Челябинской области в поселке Новогорный в 75 км от Челябинска. Завод ЖБИ предназначен для производства железобетонных изделий для строительства жилых, общественных и производственных зданий: бетон, раствор, фундаментные блоки, плиты перекрытия, лотки, кольца, стеновые блоки, сваи, перемычки, утяжелители труб для газовой и нефтяной промышленности. Цена 250 миллионов рублей», — сказано в объявлении на портале «Циан».

Как указал автор объявления, завод состоит из производственных, складских, административных помещений. Комплекс оснащен инженерными коммуникациями, необходимыми для осуществления производственной деятельности — вода, электричество, газ. Также завод оснащен специальной техникой: это мостовые краны и кран-балки для погрузочно-разгрузочных работ. Предприятие имеет охраняемую территорию, собственные железнодорожные пути, стоянку для легкового и грузового автотранспорта, гаражный комплекс и склад ГСМ с заправочными колонками.

Как сообщало URA.RU, в Челябинске вырос интерес к покупке бизнеса. В первом квартале 2023 года предприниматели интересовались покупкой готового бизнеса на 25% чаще, чем год назад.