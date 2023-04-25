На главной пешеходной улице Челябинска не будут снимать новогодние украшения

Световой потолок на Кировке будет работать круглогодично
Новогодние световые украшения в Челябинске на главной пешеходной улице города Кировке снимать не будут. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Световой потолок на Кировке останется круглогодичным. Такое решение приняли жители города Челябинска, отдав свои голоса на платформе обратной связи», — заявили в пресс-службе.
Участие в опросе приняли 1958 жителя. По вопросу режима использования светового потолка 1173 (60,1%) челябинца выбрали вариант «сделать его круглогодичным», 766 (39,2%) предложили его демонтировать до новогодних праздников, 14 (0,7%) респондентов воздержались от ответа.
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