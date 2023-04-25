25 апреля 2023

На главной пешеходной улице Челябинска не будут снимать новогодние украшения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, пешеходы, кировка
Световой потолок на Кировке будет работать круглогодично Фото:

Новогодние световые украшения в Челябинске на главной пешеходной улице города Кировке снимать не будут. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Световой потолок на Кировке останется круглогодичным. Такое решение приняли жители города Челябинска, отдав свои голоса на платформе обратной связи», — заявили в пресс-службе.

Участие в опросе приняли 1958 жителя. По вопросу режима использования светового потолка 1173 (60,1%) челябинца выбрали вариант «сделать его круглогодичным», 766 (39,2%) предложили его демонтировать до новогодних праздников, 14 (0,7%) респондентов воздержались от ответа.

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Новогодние световые украшения в Челябинске на главной пешеходной улице города Кировке снимать не будут. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Световой потолок на Кировке останется круглогодичным. Такое решение приняли жители города Челябинска, отдав свои голоса на платформе обратной связи», — заявили в пресс-службе. Участие в опросе приняли 1958 жителя. По вопросу режима использования светового потолка 1173 (60,1%) челябинца выбрали вариант «сделать его круглогодичным», 766 (39,2%) предложили его демонтировать до новогодних праздников, 14 (0,7%) респондентов воздержались от ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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